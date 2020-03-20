Kan donduran görüntü! İki aslan dev zürafayı gözüne kestirdi!
Hayatta kalma mücadelesinin kazananı... Kan donduran görüntü! İki aslan dev zürafayı gözüne kestirdi! Zürafa: Afrika'da yaşayan, boyu altı metreyi bulabilen, çok uzun boyunlu, koyu kızıl sarı renkte, derisinde açık renkli ve çok köşeli iri benekler bulunan, otçul bir hayvandır.
20.03.2020 10:24
- Son Güncelleme: 08.04.2020 17:30
Hayatta kalma mücadelesinin kazananı... Kan donduran görüntü! İki aslan dev zürafayı gözüne kestirdi!
Bu fotoğraflarda hem saldıran hem de saldıraya uğrayan için bir hayatta kalma mücadelesi var. Güney Afrika'da bir doğa parkında fotoğrafçı Vincent Grafhort iki aslanın devasa zürafayı avlama anını kare kare fotoğrafladı. Ve o inanılmaz anlar sosyal medyada tık rekorları kırdı.
HAYATTA KALMA MÜCADELESİ
Görüntüler iki aslanın bir zürafayı avlama çabalarını ve zürafanın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
Hayatta kalma mücadelesinin kazananı... Kan donduran görüntü! İki aslan dev zürafayı gözüne kestirdi!
Hayatta kalma mücadelesinin kazananı... Kan donduran görüntü! İki aslan dev zürafayı gözüne kestirdi!
Hayatta kalma mücadelesinin kazananı... Kan donduran görüntü! İki aslan dev zürafayı gözüne kestirdi!
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