Kan donduran görüntü... +18 kaplan kafese giren adama önce saldırdı sonra ise yedi

Vahşi doğadan kan donduran görüntülere alışkınız fakat bu sefer adres Hindistan'da bir hayvanat bahçesi oldu. Kedigiller familyasından birisi ve dünyanın en büyük kedileri arasında yer alan Kaplan, hayvanat bahçesinde yaşam alanına giren bir adama saldırdı. Yeni Delhi Hayvanat Bahçesi'ndeki beyaz kaplanın tutulduğu alana atlayan 22 yaşındaki alkollü Hintli, vahşi hayvanın pençeleri arasında can verdi. Yaşanan olay sonrasında kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Hayvanat Bahçesi Müdürü Riaz Ahmet Han, yaşadığı bölgeye yabancı birinin girmesinden huzursuzluk duyan kaplanın gence saldırdığını ifade etti. Kaplanlar aynı aslanlara benzerler. Hatta onlarla çiftleşebilirler ancak onlardan daha güçlüdürler.

10.12.2019 18:12 - Son Güncelleme: 10.12.2019 18:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





