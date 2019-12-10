Kan donduran görüntü... +18 kaplan kafese giren adama önce saldırdı sonra ise yedi
Vahşi doğadan kan donduran görüntülere alışkınız fakat bu sefer adres Hindistan'da bir hayvanat bahçesi oldu. Kedigiller familyasından birisi ve dünyanın en büyük kedileri arasında yer alan Kaplan, hayvanat bahçesinde yaşam alanına giren bir adama saldırdı. Yeni Delhi Hayvanat Bahçesi'ndeki beyaz kaplanın tutulduğu alana atlayan 22 yaşındaki alkollü Hintli, vahşi hayvanın pençeleri arasında can verdi. Yaşanan olay sonrasında kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Hayvanat Bahçesi Müdürü Riaz Ahmet Han, yaşadığı bölgeye yabancı birinin girmesinden huzursuzluk duyan kaplanın gence saldırdığını ifade etti. Kaplanlar aynı aslanlara benzerler. Hatta onlarla çiftleşebilirler ancak onlardan daha güçlüdürler.
Yeni Delhi Hayvanat Bahçesi'ndeki beyaz kaplanın tutulduğu alana atlayan 22 yaşındaki alkollü Hintli, vahşi hayvanın pençeleri arasında can verdi. Kaplanların renkleri cinslerine göre değişiklik gösterir. Kaplanların kürkleri parlak sarımsı renklerden koyu kahverengiye ve pas rengine kadar değişebilir. Genellikle kaplanlar sıcaktan hoşlanmazlar ve sıcak saatlerde gölge olan yerlere geçip yatmayı tercih ederler. İyi tırmanma özellikleri yoktur ama çok iyi yüzücüdürler.
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