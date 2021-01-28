Kameralar anbean kaydetti! Lunaparkta tüyleri diken diken o anlar...

Gittiği doğa gezisinde vahşi hayvanlarla karşı karşıya kalan turistlerin korku dolu anları dünyayı salladı. Bu fotoğrafları görenler hayrete düştü. Bu fotoğrafların çekildiği andan sonrası neler olup bittiğini merak etmemek elde değil. İşte saniyeler sonrasını merak edeceğiniz olay fotoğraflar.

28.01.2021 06:20 - Son Güncelleme: 28.01.2021 06:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





