Bugünkü
Takvim

Kameralar anbean kaydetti! Lunaparkta tüyleri diken diken o anlar...

Gittiği doğa gezisinde vahşi hayvanlarla karşı karşıya kalan turistlerin korku dolu anları dünyayı salladı. Bu fotoğrafları görenler hayrete düştü. Bu fotoğrafların çekildiği andan sonrası neler olup bittiğini merak etmemek elde değil. İşte saniyeler sonrasını merak edeceğiniz olay fotoğraflar.

28.01.2021 06:20 - Son Güncelleme: 28.01.2021 06:21
Kameralar anbean kaydetti! Lunaparkta tüyleri diken diken o anlar...

Özellikle tehlikeli alanlara tatile gidenlerin kameralarından yansıyan fotoğraflar dünyanın dikkatini çekti. Vahşi doğada yırtıcı hayvanlarla karşı karşıya kalanların yaşadıkları dehşet fotoğraf karelerine yansıdı. Birçoğu kötü biten anların fotoğrafları herkesi şaşkına çevirdi.

ZAMANLAMA HARİKALARI

Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kameralar anbean kaydetti! Lunaparkta tüyleri diken diken o anlar...

Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.

Kameralar anbean kaydetti! Lunaparkta tüyleri diken diken o anlar...

Gemileri suya indirme oldukça karmaşık denge hesaplamaları gerektiren tehlikeli bir iştir.

Kameralar anbean kaydetti! Lunaparkta tüyleri diken diken o anlar...

Doğru yapılmadığında ortaya bu görüntülerin çıkması kaçınılmaz...

Kameralar anbean kaydetti! Lunaparkta tüyleri diken diken o anlar...