Kameralar anbean kaydetti! Lunaparkta tüyleri diken diken o anlar...
Gittiği doğa gezisinde vahşi hayvanlarla karşı karşıya kalan turistlerin korku dolu anları dünyayı salladı. Bu fotoğrafları görenler hayrete düştü. Bu fotoğrafların çekildiği andan sonrası neler olup bittiğini merak etmemek elde değil. İşte saniyeler sonrasını merak edeceğiniz olay fotoğraflar.
28.01.2021 06:20
- Son Güncelleme: 28.01.2021 06:21
Özellikle tehlikeli alanlara tatile gidenlerin kameralarından yansıyan fotoğraflar dünyanın dikkatini çekti. Vahşi doğada yırtıcı hayvanlarla karşı karşıya kalanların yaşadıkları dehşet fotoğraf karelerine yansıdı. Birçoğu kötü biten anların fotoğrafları herkesi şaşkına çevirdi.
ZAMANLAMA HARİKALARI
Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası.