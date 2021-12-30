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Kahreden haber Bilecik'ten geldi! Eşini alevlerden kurtaran yaşlı adam yanarak can verdi

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Kavacık köyünde bir evde sabaha karşı çıkan yangında eşini alevlerden kurtaran yaşlı adam yanarak can verdi. 64 yaşındaki adamın cansız bedenine 6 saat sonra ulaşıldı. İşte elim olayın tüm detayları...

30.12.2021 17:36 - Son Güncelleme: 30.12.2021 17:42
Kahreden haber Bilecik’ten geldi! Eşini alevlerden kurtaran yaşlı adam yanarak can verdi

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Kavacık köyünde 2 katlı evde oturan Hatice-Şevket Akkaya çifti sabaha karşı 04:00 sularında esnada mutfaktan gelen ses üzerine beraber uyandı.

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Kahreden haber Bilecik’ten geldi! Eşini alevlerden kurtaran yaşlı adam yanarak can verdi

EŞİNİ KURTARDI KENDİSİ ÇIKAMADI
Evin alevler içinde kaldığı gören 64 yaşındaki Şevket Akkaya, eşini komşularının yardımıyla kurtarırken, kendi alevlerin arasından çıkamadı.

Kahreden haber Bilecik’ten geldi! Eşini alevlerden kurtaran yaşlı adam yanarak can verdi

Yaralı yaşlı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kahreden haber Bilecik’ten geldi! Eşini alevlerden kurtaran yaşlı adam yanarak can verdi

Olay yerine gelen Yenipazar ve Gölpazarı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonrası yangını söndürdü.

Kahreden haber Bilecik’ten geldi! Eşini alevlerden kurtaran yaşlı adam yanarak can verdi

CANSIZ BEDENİNE 6 SAAT SONRA ULAŞILDI
Öte yandan ekipleri Şevket Akkaya'nın cansız bedenine 6 saat sonrası ulaşırken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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