Kahramanmaraş'ta gurbetçi aileye satırlı saldırı: 12 yaralı, 12 gözaltı
Avusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı.
11.08.2019 22:11
- Son Güncelleme: 11.08.2019 22:11
Olayda Ejder Kaan Koyuyeşil (1), Amine Rüveysa Koyuyeşil (1), Muradiye Koyuyeşil (35), Elif Yıldırım (30), Hasan Hüseyin Koyuyeşil (9), Yiğit Berk Koyuyeşil (6), Erkan Koyuyeşil (33), Tahir Bilal Koyuyeşil, Özkan Koyuyeşil (35), Hakan Koyuyeşil (34), Emre Koyuyeşil (17) ve Hasan Koyuyeşil (60) yaralanırken, ailenin bulunduğu bir otomobil ile bir minibüsün de camları kırıldı.
Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen yaralılardan Özkan Koyuyeşil ve Hakan Koyuyeşil'in kafasına dikiş atılırken, Tahir Bilal Koyuyeşil'in de kolu kırıldı. Avusturya'dan tatile geldiklerini söyleyen Özkan Koyuyeşil, ölümden döndüklerini, çocukların olaydan sağ çıkmalarının tek tesellileri olduğunu söyledi.
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