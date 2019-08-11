Kahramanmaraş'ta gurbetçi aileye satırlı saldırı: 12 yaralı, 12 gözaltı

Olayda Ejder Kaan Koyuyeşil (1), Amine Rüveysa Koyuyeşil (1), Muradiye Koyuyeşil (35), Elif Yıldırım (30), Hasan Hüseyin Koyuyeşil (9), Yiğit Berk Koyuyeşil (6), Erkan Koyuyeşil (33), Tahir Bilal Koyuyeşil, Özkan Koyuyeşil (35), Hakan Koyuyeşil (34), Emre Koyuyeşil (17) ve Hasan Koyuyeşil (60) yaralanırken, ailenin bulunduğu bir otomobil ile bir minibüsün de camları kırıldı.



