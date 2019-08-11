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Kahramanmaraş'ta gurbetçi aileye satırlı saldırı: 12 yaralı, 12 gözaltı

Avusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı.

11.08.2019 22:11 - Son Güncelleme: 11.08.2019 22:11
Kahramanmaraş'ta gurbetçi aileye satırlı saldırı: 12 yaralı, 12 gözaltı

Avusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta gurbetçi aileye satırlı saldırı: 12 yaralı, 12 gözaltı


Olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerinde bulunan Fırnız mevkiinde meydana geldi. Koyuyeşil ailesi, Fırnız'daki dinlenme tesislerinden birine pikniğe gitti. İddiaya göre piknikte ailenin oturduğu çardak kırılınca işletme sahipleri aileye saldırdı.

Kahramanmaraş'ta gurbetçi aileye satırlı saldırı: 12 yaralı, 12 gözaltı

Olayda Ejder Kaan Koyuyeşil (1), Amine Rüveysa Koyuyeşil (1), Muradiye Koyuyeşil (35), Elif Yıldırım (30), Hasan Hüseyin Koyuyeşil (9), Yiğit Berk Koyuyeşil (6), Erkan Koyuyeşil (33), Tahir Bilal Koyuyeşil, Özkan Koyuyeşil (35), Hakan Koyuyeşil (34), Emre Koyuyeşil (17) ve Hasan Koyuyeşil (60) yaralanırken, ailenin bulunduğu bir otomobil ile bir minibüsün de camları kırıldı.

Kahramanmaraş'ta gurbetçi aileye satırlı saldırı: 12 yaralı, 12 gözaltı

'ELLERİNDE SİLAH HARİÇ HER ŞEY VARDI'
Kendi imkanlarıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden yaralılar, tedaviye alındı.

Kahramanmaraş'ta gurbetçi aileye satırlı saldırı: 12 yaralı, 12 gözaltı

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen yaralılardan Özkan Koyuyeşil ve Hakan Koyuyeşil'in kafasına dikiş atılırken, Tahir Bilal Koyuyeşil'in de kolu kırıldı. Avusturya'dan tatile geldiklerini söyleyen Özkan Koyuyeşil, ölümden döndüklerini, çocukların olaydan sağ çıkmalarının tek tesellileri olduğunu söyledi.

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