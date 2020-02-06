Kafese giren adam ayı ile karşılaşınca bakın nasıl yem oldu! +18'lik görüntü kanları dondurdu!

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu koordinatörü David Telesco. "Bu, ayıyı sizi kovalaması yönünde tetikleyebilir." Telesco'ya göre, hayvanın merakını kabartacağı için ölü taklidi yapmak veya sizi bir tehdit olarak algılamasına yol açabileceği için doğrudan gözlerine bakmak da doğru değil.