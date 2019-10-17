Kafese girdi ayıya yem oldu... Kan donduran görüntü! İşte o mide bulandıran anlar

Ayıyla Karşılaşınca Ne Yapmalı, Ne Yapmamalı?

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ndeki Ayı Uzmanlığı Grubu'ndan John Beecham, ayıların yaşadığı bölgelerde gezinirken en az iki kişi olmakta fayda olduğunu söylüyor. Beecham'a göre ayı spreyi taşımanın (göz yaşartıcı spreyin bir benzeri) ve görüş mesafesinin kısıtlı olduğu sık ormanlar ve benzeri bölgelerde dolaşırken gürültü çıkarmanın iyi bir fikir olduğunu da söylüyor. Ayı saldırdığı takdirde değerli saniyelerinizi çantanızda sprey arayarak geçirmek yerine spreyi hep elinizde tutmak da akıllıca olabilir. Beecham, ayıların insan gördüğünde bazen, tıpkı diğer ayılarla yaptıkları gibi, güçlerini denemek isteyebileceklerini söylüyor. Fiziksel saldırı olasılığı oldukça düşük olsa da insanlar olduklarından daha büyük görünerek ve bağırarak olasılığı daha da düşürebilir.