Kadıköy'de İETT kazası: Şoför alkollü çıktı! İstanbul'da çileye dönen toplu ulaşımdan her gün arıza ya da kaza haberi geliyor... Kadıköy'de seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, şoförün alkollü olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 09:22







İstanbul'da toplu ulaşım çilesi kaza ve arızalarla katlanıyor...

İETT OTOBÜSÜ BARİYERE DALDI Kadıköy'de seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kaza, saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii Kartal istikametinde meydana geldi.

2 YARALI Edinilen bilgiye göre, 34 TR 0450 plakalı İETT otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.