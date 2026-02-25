Kadavradan rahimle bebek sahibi oldu! Bilim kurgu değil gerçek

Rahim bağışı ve nakli hakkında bilinmesi gereken 6 şey

1. Rahim nakli neden yapılır?

Rahim nakli, Mutlak Rahim Faktörü İnfertilitesi (AUFI) olan kadınlar için yapılır. Yani kadın ya rahimsiz doğmuştur (MRKH sendromu) ya da hastalık/kanser gibi nedenlerle rahmi alınmıştır. Bu yöntem, bu durumdaki kadınların biyolojik olarak kendi bebeklerini taşıyabilmeleri için tek yoldur.

2. Ölü birinden rahim nakli nasıl mümkün oluyor?

Tıpkı kalp veya böbrek nakli gibi, hayatını kaybetmiş bir bağışçının rahmi cerrahi operasyonla alınır. Ancak rahim bağışı, standart organ bağışı kartlarında (birçok ülkede) otomatik olarak yer almaz. Bu yüzden özel bir rıza veya ailenin onayı gerekir.

3. Nakledilen rahim vücutta ömür boyu kalıyor mu?

Bu nakil türü "geçici" bir nakildir. Nakledilen organın tek amacı çocuk sahibi olmayı sağlamaktır. Bağışıklık sisteminin organı reddetmemesi için kullanılan ağır ilaçların (immünosüpresifler) ömür boyu kullanılmaması adına, başarılı bir veya iki doğumdan sonra rahim geri alınır.

4. Bağışçı (donör) olmak için şartlar nelerdir?

Donörler canlı (genellikle yakın akraba) veya ölü olabilir.

Canlı donör: Genellikle menopoza girmiş ancak sağlıklı bir rahim yapısına sahip olan anneler veya kız kardeşler tercih edilir.

Ölü donör: Üreme çağında olan veya menopoza yeni girmiş, sağlıklı bir rahmi olan kişilerden alınır.

5. Bebek dünyaya geldikten sonra süreç nasıl işliyor?

Bebek genellikle sezaryen ile dünyaya getirilir. Doğumun ardından eğer anne ikinci bir bebek istemiyorsa nakledilen rahim operasyonla alınır. Böylece annenin bağışıklık baskılayıcı ilaç kullanma zorunluluğu sona erer.

6. Neden normal organ bağışı kapsamında değil?

Rahim, hayat kurtaran bir organ (kalp veya akciğer gibi) değil, yaşam kalitesini artıran ve nesli devam ettiren bir organdır. Bu nedenle etik kurallar gereği, kişinin sağlığında bu konuda çok spesifik bir rıza beyan etmiş olması veya ailesinin bu özel duruma onay vermesi beklenir.