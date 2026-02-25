PODCAST CANLI YAYIN

Kadavradan rahimle bebek sahibi oldu! Bilim kurgu değil gerçek

İngiltere'de yaşayan Grace Bell, ölü bir donörden alınan rahim nakli sonrası erkek bebek dünyaya getirdi. 3,09 kg ağırlığındaki bebek Londra'da dünyaya geldi. Bu vaka İngiltere'de ölü donörden rahimle gerçekleştirilen ilk doğum olarak kayda geçti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kadavradan rahimle bebek sahibi oldu! Bilim kurgu değil gerçek - 1

İngiltere'de yaşayan bir kadın ölü donörden nakledilen rahim sayesinde erkek bebek dünyaya getirdi. Tıp alanında önemli bir gelişme olarak değerlendirilen doğum ülkede bu yöntemle gerçekleşen ilk vaka oldu. Uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kadavradan rahimle bebek sahibi oldu! Bilim kurgu değil gerçek - 2

"Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım"

The Guardian'da yer alan habere göre Bell, nadir görülen ve rahim gelişiminin yetersiz olduğu veya rahimin bulunmadığı Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) sendromu ile doğmuştu. Genç yaşta çocuk sahibi olamayacağı kendisine söylenmişti.

2024'te rahim naklinden birkaç ay sonra kısırlık tedavisine başlayan Bell, Hugo'nun doğumunu "Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım"sözleriyle ifade etti.

Kadavradan rahimle bebek sahibi oldu! Bilim kurgu değil gerçek - 3

5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

Bell, rahim bağışçısını ve ailesini her gün düşündüğünü belirterek: "Bağışçıma ve ailesine ne kadar teşekkür etsem azdır. Tamamen yabancı birine gösterdikleri iyilik ve özveri, hayat boyu süren annelik hayalimi gerçekleştirmemi sağladı."dedi.

Rahim dışında donörden alınan diğer beş organ ise dört kişiye nakledilerek hayat kurtardı. Bağışçının ailesi de, kızlarını kaybetmenin kendilerini derinden etkilediğini ancak organ bağışı sayesinde başkalarına umut ve yaşam armağan ettiklerini söyledi.

Kadavradan rahimle bebek sahibi oldu! Bilim kurgu değil gerçek - 4

"İnanılmaz bir yolculuk"

Hugo'nun ismi, Womb Transplant UK adlı yardım kuruluşunun klinik sorumlusu ve Imperial College Healthcare NHS danışman jinekolog cerrahı Prof. Richard Smith'ten esinlenerek Richard olarak belirlendi. Doğumda hazır bulunan Smith, süreci şöyle özetledi:
"İnanılmaz bir yolculuk oldu. Tüm ekibimiz bunun gerçekleşmesi için yıllarca çalıştı. Bu yüzden benim için harika ve muhteşem bir şeydi."

Kadavradan rahimle bebek sahibi oldu! Bilim kurgu değil gerçek - 5

RAHİM BİR SÜRE SONRA ÇIKARILACAK

Bell ve partneri Steve Powell, çocuk sahibi olmayı tamamladığında ömür boyu bağışıklık baskılayıcı ilaç kullanmak zorunda kalmamak için nakledilen rahimin çıkarılacağını belirtti.

Kadavradan rahimle bebek sahibi oldu! Bilim kurgu değil gerçek - 6

İngiltere'de 2023'te gerçekleştirilen ilk rahim naklinde MRKH hastası Grace Davidson, ablası Amy'den canlı donasyon yoluyla rahim almıştı. Dünya genelinde ise ölü donörlerden alınan rahimlerle yaklaşık 25-30 bebek dünyaya geldi. Nakillerin yaklaşık üçte ikisi canlı donörden, üçte biri ise ölü donörden yapılıyor.

(Haberde kullanılan fotoğraflar AA, The Sun ve The Guardian'dan alınmıştır)

Kadavradan rahimle bebek sahibi oldu! Bilim kurgu değil gerçek - 7

Rahim bağışı ve nakli hakkında bilinmesi gereken 6 şey

1. Rahim nakli neden yapılır?

Rahim nakli, Mutlak Rahim Faktörü İnfertilitesi (AUFI) olan kadınlar için yapılır. Yani kadın ya rahimsiz doğmuştur (MRKH sendromu) ya da hastalık/kanser gibi nedenlerle rahmi alınmıştır. Bu yöntem, bu durumdaki kadınların biyolojik olarak kendi bebeklerini taşıyabilmeleri için tek yoldur.

2. Ölü birinden rahim nakli nasıl mümkün oluyor?

Tıpkı kalp veya böbrek nakli gibi, hayatını kaybetmiş bir bağışçının rahmi cerrahi operasyonla alınır. Ancak rahim bağışı, standart organ bağışı kartlarında (birçok ülkede) otomatik olarak yer almaz. Bu yüzden özel bir rıza veya ailenin onayı gerekir.

3. Nakledilen rahim vücutta ömür boyu kalıyor mu?

Bu nakil türü "geçici" bir nakildir. Nakledilen organın tek amacı çocuk sahibi olmayı sağlamaktır. Bağışıklık sisteminin organı reddetmemesi için kullanılan ağır ilaçların (immünosüpresifler) ömür boyu kullanılmaması adına, başarılı bir veya iki doğumdan sonra rahim geri alınır.

4. Bağışçı (donör) olmak için şartlar nelerdir?

Donörler canlı (genellikle yakın akraba) veya ölü olabilir.

  • Canlı donör: Genellikle menopoza girmiş ancak sağlıklı bir rahim yapısına sahip olan anneler veya kız kardeşler tercih edilir.

  • Ölü donör: Üreme çağında olan veya menopoza yeni girmiş, sağlıklı bir rahmi olan kişilerden alınır.

5. Bebek dünyaya geldikten sonra süreç nasıl işliyor?

Bebek genellikle sezaryen ile dünyaya getirilir. Doğumun ardından eğer anne ikinci bir bebek istemiyorsa nakledilen rahim operasyonla alınır. Böylece annenin bağışıklık baskılayıcı ilaç kullanma zorunluluğu sona erer.

6. Neden normal organ bağışı kapsamında değil?

Rahim, hayat kurtaran bir organ (kalp veya akciğer gibi) değil, yaşam kalitesini artıran ve nesli devam ettiren bir organdır. Bu nedenle etik kurallar gereği, kişinin sağlığında bu konuda çok spesifik bir rıza beyan etmiş olması veya ailesinin bu özel duruma onay vermesi beklenir.