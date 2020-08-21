Kaç tane burun deliğimiz var? Bu gerçek sizi çok şaşırtacak!
Hayatımız boyunca doğru olduğuna "adımız gibi emin olduğumuz" birçok şeyde yanılabiliyoruz. Bunlardan belki en şaşırtıcı olanı da burun deliklerimiz ile alakalı. Muhtemelen birçoğumuzun "2 adet" şeklinde yanıtlayacağı "kaç adet burun deliğimiz var?" sorusunun cevabı aslında 2 değil. peki doğru cevap ne? İşte pek az kişinin bildiği birbirinden ilginç bilgiler...
21.08.2020 09:29
- Son Güncelleme: 21.08.2020 09:29
Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdir?
Zenci Henry... Ferdinand Macellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Macellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerek önce Uzakdoğu'yu ziyaret etti. Zenci Henry'yi 1511'de Malezya'daki bir köle pazarında buldu ve onu geldiği yoldan Lizbon'a götürdü. 1519'da çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Zenci Henry, Macellan'ın yanında gitti. Bu yolculuk diğer yönden, yani Atlas Okyanusu'nu ve Büyük Okyanus'u geçerek gerçekleşti, bu yüzden 1521'de Uzakdoğu'ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu.
Ay nasıl kokar?
Anlaşıldığı kadarıyla Ay barut gibi kokar. Ay'da yalnızca on iki kişi yürüdü ve bunlardan hiç biri özel uzay giysileri nedeniyle Ay'ı koklayamadı. Ancak Ay yüzeyinden kabine döndüklerinde yanlarında bu tozlardan bol miktarda sürüklüyorlardı. Astronotlar Ay'daki toprağın kara benzediğini, barut gibi koktuğunu ve tadının çok kötü olmadığını söylediler. Bu toprak büyük ölçüde, Ay'ın yüzeyine çarpan göktaşlarının yol açtığı silikon dioksitten meydana gelmektedir; bunun yanısıra demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller de içerir.
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