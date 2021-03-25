Jeofizik mühendisi 2 milyonluk yatırımla çilek serası kurdu! Taleplere yetişemiyor
58 yaşındaki Jeofizik Mühendisi Aziz Tuncer Atalay, yıllarca İstanbul'da çalıştıktan sonra Muğla'nın Seydikemer ilçesine yerleşti. 2 milyon liralık yatırımla 5,5 dönümlük bir sera kuran Atalay, seradaki borularda çilek yetiştirmeye başladı. Yıl sonunda 50 tona yakın ürün hasat eden Aziz Tuncer Atalay, taleplere ise yetişemiyor.
Tuncer, daha sonra Muğla'nın Seydikemer ilçesine gelerek tarla satın aldı. Burada çiftçilik yapmaya karar veren Tuncer, yaklaşık 2 milyonluk yatırımla 5,5 dönümlük modern bir sera kurdu. Tuncer, Seydikemer Ziraat Odası'nın da destekleriyle seradaki boruların içinde çilek yetiştirmeye başladı. Talebe yetişmeye çalışan Tuncer, stresli şehir yaşamından uzaklaşmanın ve üretim yapmanın tadını çıkarıyor.
Çileğin diğer ürünlere göre çok hassas olduğunu anlatan Tuncer, "Biz ürettiğimiz ürünü dolaba koyduğumuzda 15 gün bozulmadan duruyor. Sert davranılırsa üç, ıslatılırsa bir gün dayanmıyor. Yıl boyunca bir fidenin yaklaşık 2 kilogram ürün verdiğini gördüm. Yıl sonu itibarıyla yaklaşık 50 tona yakın ürün hasat ediyorum." dedi.