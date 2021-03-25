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Jeofizik mühendisi 2 milyonluk yatırımla çilek serası kurdu! Taleplere yetişemiyor

58 yaşındaki Jeofizik Mühendisi Aziz Tuncer Atalay, yıllarca İstanbul'da çalıştıktan sonra Muğla'nın Seydikemer ilçesine yerleşti. 2 milyon liralık yatırımla 5,5 dönümlük bir sera kuran Atalay, seradaki borularda çilek yetiştirmeye başladı. Yıl sonunda 50 tona yakın ürün hasat eden Aziz Tuncer Atalay, taleplere ise yetişemiyor.

25.03.2021 12:09 - Son Güncelleme: 25.03.2021 12:09
Jeofizik mühendisi 2 milyonluk yatırımla çilek serası kurdu! Taleplere yetişemiyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Tuncer, yıllarca İstanbul'da farklı iş kollarında çalıştı.

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Jeofizik mühendisi 2 milyonluk yatırımla çilek serası kurdu! Taleplere yetişemiyor

Evliliğinden iki çocuğu dünyaya gelen Tuncer, çocuklarını büyüttükten sonra eşiyle şehir hayatından kaçarak Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşti.

Jeofizik mühendisi 2 milyonluk yatırımla çilek serası kurdu! Taleplere yetişemiyor

Tuncer, daha sonra Muğla'nın Seydikemer ilçesine gelerek tarla satın aldı. Burada çiftçilik yapmaya karar veren Tuncer, yaklaşık 2 milyonluk yatırımla 5,5 dönümlük modern bir sera kurdu. Tuncer, Seydikemer Ziraat Odası'nın da destekleriyle seradaki boruların içinde çilek yetiştirmeye başladı. Talebe yetişmeye çalışan Tuncer, stresli şehir yaşamından uzaklaşmanın ve üretim yapmanın tadını çıkarıyor.

Jeofizik mühendisi 2 milyonluk yatırımla çilek serası kurdu! Taleplere yetişemiyor

"Çileği dalından kopartıp veriyoruz"
Tuncer, AA muhabirine, serayı kurduktan sonra yetiştirilecek ürün konusunda çok düşündüklerini ve çilek yetiştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Jeofizik mühendisi 2 milyonluk yatırımla çilek serası kurdu! Taleplere yetişemiyor

Çileğin diğer ürünlere göre çok hassas olduğunu anlatan Tuncer, "Biz ürettiğimiz ürünü dolaba koyduğumuzda 15 gün bozulmadan duruyor. Sert davranılırsa üç, ıslatılırsa bir gün dayanmıyor. Yıl boyunca bir fidenin yaklaşık 2 kilogram ürün verdiğini gördüm. Yıl sonu itibarıyla yaklaşık 50 tona yakın ürün hasat ediyorum." dedi.