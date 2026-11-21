Japonya açıklarındaki derin okyanus çukurlarında bilim dünyasını şaşırtan keşif! Bilinen hiçbir hayvan sınıfına uymuyor!
Japonya açıklarındaki derin okyanus çukurlarına düzenlenen mürettebatlı dalışlar ve kamera gözlemleri, hadal bölgedeki gizli yaşamı gözler önüne serdi. 9 bin 137 metre derinlikte görüntülenen ve hiçbir hayvan sınıfına yerleştirilemeyen gizemli bir organizmanın yanı sıra rekor derinlikte beslenen salyangoz balığı, devasa deniz zambağı çayırları ve insan kaynaklı atıklar tespit edildi. İşte o gizemli canlı...
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