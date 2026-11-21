ÇUKURLARDA HANGİ CANLILAR YAŞIYOR?

Mürettebatlı dalgıç aracının deniz tabanında gerçekleştirdiği gözlemler, çukurların çorak birer çöl olmadığını, aksine belirli derinliklerde yoğun yaşam adaları barındırdığını gösterdi:

-Deniz zambağı çayırları: Boso üçlü ekleminin tabanında 9 bin 137 metre derinlikte kaya teraslarına tutunmuş hâlde yaşayan 1500'den fazla saplı deniz zambağından oluşan devasa bir koloni belgelendi. Aynı zamanda 9 bin 300 metre derinlikte de deniz zambağı çayırı görüntülendi.

-Rekor derinlikte etobur süngerler: Cladorhizidae familyasına mensup etobur süngerler, Izu-Ogasawara Çukuru'nda 9 bin 568 ile 9 bin 744 metre derinlikler arasında görüntülendi. Bu gözlem, etobur süngerler grubunun bugüne kadar kaydedilen en derin canlı gözlemi oldu.

-Çukurlar arası çeşitlilik ve maksimum derinlik: Araştırma kapsamında incelenen en derin nokta 9 bin 775 metre olarak kaydedilirken, gözlemlenen en yüksek morfotakson (farklı görünüm/tür grubu) zenginliği Japonya Çukuru'nda saptandı.