Japonların 100 yıl yaşama formülü: O gıdayı ilaç gibi tüketiyorlar

Japonlar, sağlıklı beslenme ve düzenli yaşam alışkanlıklarıyla uzun ömürleriyle tanınıyor. Beslenme kültürlerinde gıdayı ilaç olarak görmek, sağlıklı bir yaşam sürmenin temelini oluşturuyor. Özellikle mor renkli tatlı patates, daikon turbu ve balık gibi besinler, bu alışkanlıkların başında geliyor. Beslenme uzmanı Asako Miyashita, 2022 yılında Tokyo Üniversitesi tarafından düzenlenen "Sağlıklı Yaşam ve Uzun Ömür" konulu sempozyumda, Okinawa Adası'nda yaşayanların bu besinleri sıklıkla tükettiğini ve bu sayede 100 yaşını geçenlerin sayısının arttığını belirtiyor.

🥔 Tatlı Patates: Doğanın Antioksidan Kaynağı Okinawa Adası'nda popüler bir atıştırmalık olan mor renkli tatlı patates, yaşlanma karşıtı özellikleriyle öne çıkıyor. Japon diyetisyen Asako Miyashita, bu sebzenin kardiyovasküler hastalık riskini azaltmada etkili olduğunu belirtiyor. Üstelik çocukların da severek tükettiği bir lezzet.