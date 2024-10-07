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Japonların 100 yıl yaşama formülü: O gıdayı ilaç gibi tüketiyorlar

Japonların sağlıklı ve uzun yaşamları tüm dünya tarafından bilinen bir gerçek. Özellikle Okinawa Adası'ndaki 100 yaşını geçenlerin sayısı dikkat çekici bir şekilde artıyor. Peki, Japonların uzun yaşam sırları nelerdir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 23:02 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 09:10
Japonların 100 yıl yaşama formülü: O gıdayı ilaç gibi tüketiyorlar

Japonlar, sağlıklı beslenme ve düzenli yaşam alışkanlıklarıyla uzun ömürleriyle tanınıyor. Beslenme kültürlerinde gıdayı ilaç olarak görmek, sağlıklı bir yaşam sürmenin temelini oluşturuyor. Özellikle mor renkli tatlı patates, daikon turbu ve balık gibi besinler, bu alışkanlıkların başında geliyor. Beslenme uzmanı Asako Miyashita, 2022 yılında Tokyo Üniversitesi tarafından düzenlenen "Sağlıklı Yaşam ve Uzun Ömür" konulu sempozyumda, Okinawa Adası'nda yaşayanların bu besinleri sıklıkla tükettiğini ve bu sayede 100 yaşını geçenlerin sayısının arttığını belirtiyor.

Japonların 100 yıl yaşama formülü: O gıdayı ilaç gibi tüketiyorlar

🥔 Tatlı Patates: Doğanın Antioksidan Kaynağı

Okinawa Adası'nda popüler bir atıştırmalık olan mor renkli tatlı patates, yaşlanma karşıtı özellikleriyle öne çıkıyor. Japon diyetisyen Asako Miyashita, bu sebzenin kardiyovasküler hastalık riskini azaltmada etkili olduğunu belirtiyor. Üstelik çocukların da severek tükettiği bir lezzet.

Japonların 100 yıl yaşama formülü: O gıdayı ilaç gibi tüketiyorlar

🐟 Balık: Sağlıklı Yağlar ve Protein Kaynağı

Japon mutfağının vazgeçilmezi olan balıklar, özellikle somon ve ton balığı gibi yağlı çeşitler, günlük öğünlerin önemli bir parçası. Miyashita, omega-3 yağ asitleri içeren bu balıkların kan basıncını düşürdüğünü ve iltihapları hafiflettiğini ifade ediyor.

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