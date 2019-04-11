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Jandarma uzman erbaş (çavuş) başvuru sonuçları nereden ve ne zaman açıklanacak?

Uzman erbaş alımı başvuruları 19 Mart-04 Nisan tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapıldı. Şimdi başvuru yapan adaylar sürecin sona ermesinin ardından ardından Jandarma uzman çavuş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Jandarma uzman çavuş başvuru sonuçları nereden açıklanacak? İşte detaylar...

11.04.2019 19:12 - Son Güncelleme: 11.04.2019 19:12
Jandarma uzman erbaş (çavuş) başvuru sonuçları nereden ve ne zaman açıklanacak?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından personel ihtiyacına göre uzman erbaş alımı başvuruları yapıldı. Başvurular 19 Mart-04 Nisan tarihleri arasında yapılmıştı. Sürecin sona ermesinin ardından başvuru yapan adaylar merakla başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Jandarma uzman erbaş (çavuş) başvuru sonuçları nereden ve ne zaman açıklanacak?

JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman çavuş başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Jandarma uzman erbaş (çavuş) başvuru sonuçları nereden ve ne zaman açıklanacak?

JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav yeri, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

Jandarma uzman erbaş (çavuş) başvuru sonuçları nereden ve ne zaman açıklanacak?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.)

c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2‟deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak

Jandarma uzman erbaş (çavuş) başvuru sonuçları nereden ve ne zaman açıklanacak?

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Nisan 2014 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (04 Nisan 1999 [dahil] - 01 Ocak 1990 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 4 Nisan 2019 tarihi ile üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

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