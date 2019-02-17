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İzmir'de heyelan sonrası korkutan görüntü! İkiye bölündü

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde, aşırı yağışlardan sonra bir süredir devam eden yer hareketliliği sonucu dün heyelanın yaşandığı bölge, havadan görüntülendi.

17.02.2019 14:08 - Son Güncelleme: 17.02.2019 14:08
İzmir'de heyelan sonrası korkutan görüntü! İkiye bölündü

Yıkılan evler ile heyelanın boyutu havadan daha net görüntülenirken, Sevlerini terk etmek zorunda kalan ve tehlikenin devam etmesinden dolayı bölgede hala yaşamak zorunda kalanlar bir an önce kalıcı bir çözümün bulunmasını istiyor.

İzmir'de heyelan sonrası korkutan görüntü! İkiye bölündü

Bornova ilçesinin dağlık bölgesinde yer alan Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta 4 gündür toprak yüzeyinde hareketlilik yaşandı, kaymalar oldu.

İzmir'de heyelan sonrası korkutan görüntü! İkiye bölündü

Heyelan nedeniyle 1 ev tamamen yıkılırken, çok sayıda ev ve hayvan damı zarar gördü. Bölgedeki birçok evde ve mahalle camisinin duvarlarında çatlaklar oluştu.

İzmir'de heyelan sonrası korkutan görüntü! İkiye bölündü

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine inceleme yapan Bornova Kaymakamlığı, 12 evin boşaltılmasına karar verdi. Vatandaşların başka evlere taşınmaları durumunda da kira yardımında bulunulacağı açıklandı.

İzmir'de heyelan sonrası korkutan görüntü! İkiye bölündü

Evlerini boşaltmak için çalışmalara başlayan vatandaşlar, gece yarısı toprak hareketliliğinin heyelana dönüşmesi üzerine büyük korku yaşadı. Heyelanın bildirilmesi üzerine bir süredir bölgede araştırma yapan, önlemler alan AFAD ekipleri, bu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı, kimsenin girmesine izin verilmedi.

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