İzmir'de heyelan sonrası korkutan görüntü! İkiye bölündü
İzmir'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde, aşırı yağışlardan sonra bir süredir devam eden yer hareketliliği sonucu dün heyelanın yaşandığı bölge, havadan görüntülendi.
17.02.2019 14:08
- Son Güncelleme: 17.02.2019 14:08
Evlerini boşaltmak için çalışmalara başlayan vatandaşlar, gece yarısı toprak hareketliliğinin heyelana dönüşmesi üzerine büyük korku yaşadı. Heyelanın bildirilmesi üzerine bir süredir bölgede araştırma yapan, önlemler alan AFAD ekipleri, bu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı, kimsenin girmesine izin verilmedi.
DİĞER GALERİLER