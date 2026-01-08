İzmir'de ders saatinde kız öğrencileri evine götürmüştü... O öğretmene insan ticaretinden soruşturma!
İzmir'in Bornova ilçesindeki bir mesleki eğitim merkezinde görevli bir öğretmenin, 16 yaşındaki 6 kız öğrenciyi ders saatinde okuldan çıkararak kendi evine götürdüğü ve temizlik ile eşya taşıma gibi işlerde çalıştırdığı iddia edildi. İddiaları üzerine velilerin şikayetiyle idari soruşturma başlatıldı. Dosyaya evde çekildiği öne sürülen fotoğraflar da delil olarak girdi. Öğretmenin görevden uzaklaştırıldığı öğrenilirken İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı "insan ticareti" suçundan da soruşturma başlatıldığını açıkladı.
