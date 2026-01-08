PODCAST CANLI YAYIN

İzmir'de ders saatinde kız öğrencileri evine götürmüştü... O öğretmene insan ticaretinden soruşturma!

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir mesleki eğitim merkezinde görevli bir öğretmenin, 16 yaşındaki 6 kız öğrenciyi ders saatinde okuldan çıkararak kendi evine götürdüğü ve temizlik ile eşya taşıma gibi işlerde çalıştırdığı iddia edildi. İddiaları üzerine velilerin şikayetiyle idari soruşturma başlatıldı. Dosyaya evde çekildiği öne sürülen fotoğraflar da delil olarak girdi. Öğretmenin görevden uzaklaştırıldığı öğrenilirken İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı "insan ticareti" suçundan da soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre olay, 4 Kasım 2025 tarihinde Bornova'da bulunan bir mesleki eğitim merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, okulda görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., yaşları 16 olan Ş.A., E.K, D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi okul yönetimi ve velilerin bilgisi haricinde ders saatleri içerisinde okul dışına çıkardı.

KÖR NOKTADAN ÖZEL ARAÇLA GÖTÜRÜLDÜLER

Öğrencilerin, güvenlik kameralarının görüş açısı dışında kalan bir noktadan özel araca bindirilerek öğretmenin yeni taşındığı eve götürüldüğü öne sürüldü. Velilerin şikayet dilekçelerine yansıyan iddialara göre; okula eğitim görmek amacıyla giden öğrenciler, gün boyu öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik gibi işlerde çalıştırıldı. Öğrencilerin eğitim haklarından mahrum bırakıldığı ve velilerin rızası olmadan bu eylemin gerçekleştirildiği savunuldu.

Gün sonunda öğrencilere yiyecek veya ulaşım imkanı sağlanmadığı da iddialar arasında yer aldı. Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri, daha sonra kendi imkanlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine dönebildikleri belirtildi.

FOTOĞRAFLAR DOSYAYA GİRDİ

Velilerin İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı başvuruda, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen bazı fotoğraflar da delil olarak sunuldu. Dosyaya giren görüntülerde; öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı, bu durumun çocukların güvenliği açısından risk oluşturduğu ifade edildi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Konuyla ilgili olarak velilerin, olayın Milli Eğitim Temel Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu'na aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmasının ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÖĞRETMEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İzmir Valiliği, Bornova ilçesinde bir öğretmenin, öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bornova ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan bir öğretmen hakkında, "kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı" yönünde 8 Ocak'ta basın ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T'nin görevden uzaklaştırıldığı, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Söz konusu kişinin gözaltına alındığı anlatılan açıklamada, adli ve idari sürecin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

İNSAN TİCARETİNDEN GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarında ve basınında yer alan 6 kız öğrenciyi dersten çıkarıp evini temizlettirdiği iddialarına ilişkin "insan ticareti" suçundan öğretmen D.T. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, gözaltına alınmıştır."