İzmir’de dehşete düşüren olay! Döner bıçağı ile sürücüye saldırdı

İzmir'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Girne Caddesi'nde, 35 CKG 604 plakalı otomobilin sürücüsü E.C.M, plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü K.U.B ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. DÖNER BIÇAĞI İLE ÜZERİNE YÜRÜDÜ Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen E.C.M, otomobilden çıkardığı döner bıçağıyla K.U.B'nin üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesi üzerine motosiklet sürücüsü olay yerinden ayrıldı. İzmir'de 'döner bıçaklı' trafik kavgası kamerada İhbar üzerine çalışma başlatan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.C.M'yi döner bıçağıyla gözaltına aldı. Öte yandan, olay anı caddeden geçen bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin araçtan çıkardığı döner bıçağıyla motosiklet sürücüsünün üzerine yürüdüğü, çevredeki vatandaşların da araya girdiği görülüyor.