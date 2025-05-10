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İzmir'de dehşete düşüren olay! Döner bıçağı ile sürücüye saldırdı

İzmir'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. 22 yaşındaki E.M, trafikte tartıştığı kişilerin üzerine döner bıçağıyla yürüdü. O anlar anbean kameraya yansıdı. Sürücü gözaltına alındı.

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AA
İzmir’de dehşete düşüren olay! Döner bıçağı ile sürücüye saldırdı

İzmir'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Girne Caddesi'nde, 35 CKG 604 plakalı otomobilin sürücüsü E.C.M, plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü K.U.B ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İzmir’de dehşete düşüren olay! Döner bıçağı ile sürücüye saldırdı

DÖNER BIÇAĞI İLE ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen E.C.M, otomobilden çıkardığı döner bıçağıyla K.U.B'nin üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesi üzerine motosiklet sürücüsü olay yerinden ayrıldı.

İzmir'de 'döner bıçaklı' trafik kavgası kamerada

İzmir’de dehşete düşüren olay! Döner bıçağı ile sürücüye saldırdı

İhbar üzerine çalışma başlatan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.C.M'yi döner bıçağıyla gözaltına aldı. Öte yandan, olay anı caddeden geçen bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi.

İzmir’de dehşete düşüren olay! Döner bıçağı ile sürücüye saldırdı

Görüntülerde şüphelinin araçtan çıkardığı döner bıçağıyla motosiklet sürücüsünün üzerine yürüdüğü, çevredeki vatandaşların da araya girdiği görülüyor.