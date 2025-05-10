İzmir’de dehşete düşüren olay! Döner bıçağı ile sürücüye saldırdı

İzmir'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Girne Caddesi'nde, 35 CKG 604 plakalı otomobilin sürücüsü E.C.M, plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü K.U.B ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.