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İzmir'de 15 yılın en büyük operasyonu: 'Beşoklar' suç örgütüne ağır darbe!

Suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İzmir'de, 'Beşoklar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 44 kişiden 32'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken emniyet yetkilileri, İzmir'de bir suç örgütüne yönelik son 15 yılda en fazla tutuklamalardan birinin yapıldığını belirtti.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 09:31 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 09:31
İzmir’de 15 yılın en büyük operasyonu: ’Beşoklar’ suç örgütüne ağır darbe!

İzmir'de suç örgütlerine yönelik son 15 yılda en büyük operasyonu yapıldı.

İzmir’de 15 yılın en büyük operasyonu: ’Beşoklar’ suç örgütüne ağır darbe!

"BEŞOKLAR" ÇETESİNE OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda, 'Beşoklar' olarak bilinen, liderliğini yurt dışında firar olan B.B.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik çalışma yaptı.

İzmir’de 15 yılın en büyük operasyonu: ’Beşoklar’ suç örgütüne ağır darbe!

Ç.E. isimli vatandaşın teknik ve fiziki cihazlarla takip edilerek geçen 19 Mart'ta öldürülmesi olayını organize ederek gerçekleştiren, örgütlü olarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı belirtilen ve örgütün korkutucu gücünden faydalanarak üçüncü şahısların alacaklarını zorla tahsil ettikleri anlaşılan şüphelilere yönelik, 23 Kasım'da helikopter ve dron destekli operasyon yapıldı.

İzmir’de 15 yılın en büyük operasyonu: ’Beşoklar’ suç örgütüne ağır darbe!

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Hakkında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 44'ü yakalandı. 3'ü yurt dışında olduğu belirlenen toplam 5 firari şüpheli ise aranıyor. Eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 uzun namlulu otomatik silah, 9 tabanca, 2,5 kilo esrar, 102 bin 915 TL, 2 bin 550 dolar, 46 adet senet, 2 telsiz, 1 araç takip cihazı ele geçirildi.

İzmir’de 15 yılın en büyük operasyonu: ’Beşoklar’ suç örgütüne ağır darbe!

32 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı uygulandı.

İzmir’de 15 yılın en büyük operasyonu: ’Beşoklar’ suç örgütüne ağır darbe!

Emniyet yetkilileri, İzmir'de bir suç örgütüne yönelik son 15 yılda en fazla tutuklamalardan birinin yapıldığını belirtti.

İzmir’de 15 yılın en büyük operasyonu: ’Beşoklar’ suç örgütüne ağır darbe!
İzmir’de 15 yılın en büyük operasyonu: ’Beşoklar’ suç örgütüne ağır darbe!
İzmir’de 15 yılın en büyük operasyonu: ’Beşoklar’ suç örgütüne ağır darbe!
İzmir’de 15 yılın en büyük operasyonu: ’Beşoklar’ suç örgütüne ağır darbe!
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