Bugünkü
Takvim

İtalya'da gördü 7,5 milyon lira sermayeyle kuru meyve işine girdi! Sadece 25 yaşında

Niğde'de yaşayan 25 yaşındaki Burak Akbulut, üniversitede okurken Erasmus programıyla gittiği İtalya'da kurutulmuş ve donmuş meyveye ilgi olduğunu gördü. Akbulut, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1,5 milyon lirası hibe olmak üzere 7,5 milyon lira sermayeyle meyve sebze kurutma tesisi kurdu. Bir yıl önce bu işe giren Burak Akbulut, şu anda 50 kişiyi istihdam ediyor, 2 bin ton yaş sebze ve meyve işliyor. Almanya, Fransa, İtalya ve ABD'ye 30'a yakın meyve ve sebze çeşidini ihraç ediyor.

22.02.2021 14:34 - Son Güncelleme: 22.02.2021 14:44
İtalya'da gördü 7,5 milyon lira sermayeyle kuru meyve işine girdi! Sadece 25 yaşında

Niğde'de yaşayan 25 yaşındaki Burak Akbulut, 1,5 milyon lirası hibe olmak üzere yaklaşık 7,5 milyon liraya kurduğu tesiste kuruttuğu 30'a yakın meyve ve sebze çeşidini yurt içi ve dışına gönderiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İtalya'da gördü 7,5 milyon lira sermayeyle kuru meyve işine girdi! Sadece 25 yaşında

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinden mezun olan Akbulut, okuduğu dönemde Erasmus programıyla gittiği İtalya'da, kurutulmuş ve dondurulmuş meyve ve sebzeye ilgi olduğunu görerek, Türkiye'de bu alanda çalışmayı planladı.

İtalya'da gördü 7,5 milyon lira sermayeyle kuru meyve işine girdi! Sadece 25 yaşında

Mezun olduktan sonra hazırladığı projeyle Tarım ve Orman Bakanlığına başvuran Akbulut, Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meyve ve sebze kurutma tesisini yaklaşık 1 yıl önce hayata geçirdi.

İtalya'da gördü 7,5 milyon lira sermayeyle kuru meyve işine girdi! Sadece 25 yaşında

Atılım Bor Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Akbulut, AA muhabirine, İtalya'da yaklaşık 7 ay eğitim aldığını ve orada kurutulmuş ve dondurulmuş ürünler üzerine araştırmalar yaptığını söyledi.

İtalya'da gördü 7,5 milyon lira sermayeyle kuru meyve işine girdi! Sadece 25 yaşında

Bu alanda ciddi bir pazarın olduğunu anlatan Akbulut, şunları kaydetti: "İtalya'da bunları görünce 'biz neden yapamayalım' diyerek bu yola başladım. Türkiye'ye döndüğümde Tarım ve Orman Bakanlığına bir proje yazarak bu süreci başlattım. Sonra Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bu yatırımı yaptık.