İtalya'da gördü 7,5 milyon lira sermayeyle kuru meyve işine girdi! Sadece 25 yaşında

Niğde'de yaşayan 25 yaşındaki Burak Akbulut, üniversitede okurken Erasmus programıyla gittiği İtalya'da kurutulmuş ve donmuş meyveye ilgi olduğunu gördü. Akbulut, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1,5 milyon lirası hibe olmak üzere 7,5 milyon lira sermayeyle meyve sebze kurutma tesisi kurdu. Bir yıl önce bu işe giren Burak Akbulut, şu anda 50 kişiyi istihdam ediyor, 2 bin ton yaş sebze ve meyve işliyor. Almanya, Fransa, İtalya ve ABD'ye 30'a yakın meyve ve sebze çeşidini ihraç ediyor.

22.02.2021 14:34 - Son Güncelleme: 22.02.2021 14:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





