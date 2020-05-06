RAMAZAN İMSAKİYE
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İstiklal Caddesi yine kalabalık! Uyarılara kulak asmadılar

Türkiye'nin birçok bölgesinde meydanlar ve caddeler boş kalırken, dün İstiklal Caddesi'nde büyük bir yoğunluk yaşanmıştı. Tüm uyarılara rağmen İstiklal Caddesi'ndeki o manzara bugün de devam etti.

06.05.2020 15:10 - Son Güncelleme: 06.05.2020 15:33
İstiklal Caddesi yine kalabalık! Uyarılara kulak asmadılar

İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan yoğunluk bugün de devam ederken vatandaşların caddede olduğu o anlar havadan görüntülendi.

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İstiklal Caddesi yine kalabalık! Uyarılara kulak asmadılar

Yeni tip korona virüs(Kovid-19) nedeniyle meydanlar ve caddeler boş kalırken dün Türkiye'nin en kalabalık caddelerinden biri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanmıştı.

İstiklal Caddesi yine kalabalık! Uyarılara kulak asmadılar

Bugün de uyarılara rağmen caddede zaman zaman kalabalık oluştu. Korona virüse aldırış etmeyen vatandaşların caddede olduğu anlar havadan görüntülendi.

İstiklal Caddesi yine kalabalık! Uyarılara kulak asmadılar

"VATANDAŞLAR UYARILARI DİNLEMEDİ"
Bazı esnafların da dükkanlarını dezenfekte etmek için kepenk açtıkları görüldü.

İstiklal Caddesi yine kalabalık! Uyarılara kulak asmadılar

Polis ekipleri ile Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ise sık sık vatandaşların evde kalmaları yönünde anonslarda bulundu.

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