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İstiklal Caddesi yine kalabalık! Uyarılara kulak asmadılar

Türkiye'nin birçok bölgesinde meydanlar ve caddeler boş kalırken, dün İstiklal Caddesi'nde büyük bir yoğunluk yaşanmıştı. Tüm uyarılara rağmen İstiklal Caddesi'ndeki o manzara bugün de devam etti.

06.05.2020 15:10 - Son Güncelleme: 06.05.2020 15:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





