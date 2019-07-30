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İşte dünyanın en vahşi kabilesi! Yaklaşanı öldürüyorlar, insan eti yiyorlar...

Hint Okyanusu'ndaki Andaman Adalarından biri olan Kuzey Sentinel Adası'nın, hala ilkel şartlarda yaşamını sürdüren Sentinelese Kabilesi, saldırgan olduğu için ziyaret edilemiyor. Öyle ki daha önce gelen bir turisti vahşice öldürdükleri biliniyor. İşte dünyanın en vahşi kabilesinin ilginç yaşamı.

30.07.2019 16:04 - Son Güncelleme: 30.07.2019 16:37
İşte dünyanın en vahşi kabilesi! Yaklaşanı öldürüyorlar, insan eti yiyorlar...

Burası Hint Okyanusu'nun ortasındaki Büyük Adaman Takımadaları'nın kıyısında bulunan Kuzey Sentinel Adası. Andaman ve yakınklarındaki Nicobar Adaları Hindistan toprağı sayılıyor. Bu yüzden Andamanlı yerlilerin yanısıra bir çok Hintli de bu adalarda yaşıyor.

İşte dünyanın en vahşi kabilesi! Yaklaşanı öldürüyorlar, insan eti yiyorlar...

SENTITEL KABİLESİ ÇOK TEHLİKELİ

Fakat böyle bir geziyi Kuzey Sentinel Adası'nda asla yapamazsınız. Bu küçük adanın yerlileri diğer kabilelerden çok farklı.

İşte dünyanın en vahşi kabilesi! Yaklaşanı öldürüyorlar, insan eti yiyorlar...

Adanın diğer kıyılardan uzak olduğu kesin, fakat Amazonlar'ın ücra bir köşesi gibi ulaşılamaz bir nokta da değil. Fakat ada halkı kayıtlara geçen tarihin başından beri dış dünyayla bağlantıyı reddetmiş.

İşte dünyanın en vahşi kabilesi! Yaklaşanı öldürüyorlar, insan eti yiyorlar...

OKLARLA SALDIRIYORLAR

Amazon Yağmur Ormanları'nda ulaşılması zor alanlara gizlenmiş kabilelerin aksine, aslında Sentinelliler yüzyıllardır bilinen bir toplum. Fakat dışarıdan gelen bağlantı kurma çabalarını oklarla saldırarak uzaklaştırıp herhangi bir yabancı toplumla bağlantı kurmak istemediklerini yüzyıllardır açıkça belli ediyorlar.

İşte dünyanın en vahşi kabilesi! Yaklaşanı öldürüyorlar, insan eti yiyorlar...

Avrupalı sömürgecilerin daha büyük Andaman Adaları'na yaptıkları ziyaretler ve batık gemiden kurtulup vahşi Kuzey Sentinel Adası'nda hayatta kalmaya çalışanlar haricinde, Sentinel Adası büyük ölçüde bakir kalmış.

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