İşte dünyanın en vahşi kabilesi! Yaklaşanı öldürüyorlar, insan eti yiyorlar...

Hint Okyanusu'ndaki Andaman Adalarından biri olan Kuzey Sentinel Adası'nın, hala ilkel şartlarda yaşamını sürdüren Sentinelese Kabilesi, saldırgan olduğu için ziyaret edilemiyor. Öyle ki daha önce gelen bir turisti vahşice öldürdükleri biliniyor. İşte dünyanın en vahşi kabilesinin ilginç yaşamı.

30.07.2019 16:04 - Son Güncelleme: 30.07.2019 16:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





