İşte dünyanın en ilkel kabilesi! Çiğ et yiyip kan içiyorlar
Raute Kabilesi dünyanın gelmiş geçmiş en ilkel kabilelerinden. Kabilenin üyeleri, yakaladıkları maymunların etini yiyerek besleniyor. Kabileden bir üye öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. Raute Kabilesi üyeleri, etnik kimliklerine sıkı sıkıya bağlılar ve kendilerinin kral soyundan geldiğine inanıyorlar. Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, Raute Kabilesi'nin günlük hayatını görüntüledi.
Raute dünyanın en ilkel kabilesi. Bu kabilede yaşayan insanlar maymun avcılığı yapıyor ve yakaladıkları maymunların etini yiyorlar. Kabileden biri öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. İşte çok ilginç yaşamlarıyla Raute kabilesi…
Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, modern yaşama uymamakta direnen Raute kabilesinin günlük hayatını görüntüledi.