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İşte dünyanın en ilkel kabilesi! Çiğ et yiyip kan içiyorlar

Raute Kabilesi dünyanın gelmiş geçmiş en ilkel kabilelerinden. Kabilenin üyeleri, yakaladıkları maymunların etini yiyerek besleniyor. Kabileden bir üye öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. Raute Kabilesi üyeleri, etnik kimliklerine sıkı sıkıya bağlılar ve kendilerinin kral soyundan geldiğine inanıyorlar. Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, Raute Kabilesi'nin günlük hayatını görüntüledi.

20.10.2019 17:54 - Son Güncelleme: 20.10.2019 17:55
İşte dünyanın en ilkel kabilesi! Çiğ et yiyip kan içiyorlar

Raute dünyanın en ilkel kabilesi. Bu kabilede yaşayan insanlar maymun avcılığı yapıyor ve yakaladıkları maymunların etini yiyorlar. Kabileden biri öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. İşte çok ilginç yaşamlarıyla Raute kabilesi…

Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, modern yaşama uymamakta direnen Raute kabilesinin günlük hayatını görüntüledi.

İşte dünyanın en ilkel kabilesi! Çiğ et yiyip kan içiyorlar

Hansen yerel bir rehber eşliğinde, Nepal'de Katmandu'dan çıkıp Accham bölgesindeki ormanın derinliklerine daldı.

İşte dünyanın en ilkel kabilesi! Çiğ et yiyip kan içiyorlar

Orada da kendilerini 'ormanın kralları' diye tanımlayan Raute kabilesinin yaşamına tanıklık etti.

İşte dünyanın en ilkel kabilesi! Çiğ et yiyip kan içiyorlar

Nepal halkı tarafından ikinci sınıf insanlar olarak görülmek istemeyen Raute kabilesi üyeleri, bu yüzden modern hayata geçmek istemiyorlar.

İşte dünyanın en ilkel kabilesi! Çiğ et yiyip kan içiyorlar

Raute kabilesi üyeleri, etnik kimliklerine sıkı sıkıya bağlılar ve kendilerinin kral soyundan geldiğine inanıyorlar.

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