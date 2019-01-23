İşte cihan padişahı hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Padişahların gerçek meslekleri neler?

FATİH SULTAN MEHMED – BAHÇIVAN

Fatih Sultan Mehmed iyi bir bahçıvandı. Kitap okumayı çok severdi ve kitap koleksiyonu yapardı. Haritalar üzerine çalışmalar yapan Fatih Sultan Mehmet ayrıca ok için parmağa takılan yüzükler, kemer tokaları ve kılıç kınları da imal ederdi. Bütün bu özelliklerinin yanında ünlü bir şairdi.