İşte cihan padişahı hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Padişahların gerçek meslekleri neler?
Meslekler insanların kişiliklerini, düşünme biçimlerini ve hayatlarını farklı şekillerde etkiler. Bu nedenle devletleri yöneten kişilerin geçmişleri ve meslekleri oldukça önemli bir yere sahip oluyor. Osmanlı padişahları arasında öyle bir padişah var ki mesleğini duyanlar hayretler içerisinde kalıyor. Padişahların asıl mesleklerine vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gösteriliyor. Osmanlı padişahsları, şairliğe, yay ve kiriş ustalığından, kuyumculuk mesleğine kadar çok geniş yelpazede ustalıklarını konuşturdukları eserleriyle yurtta ve dünyada herkesi kendilerine hayran bırakmışlardı. İşte Osmanlı padişahlarının asıl meslekleri...
23 Ocak 2019 Çarşamba, 10:38:29 Güncelleme: 10:55:00
FATİH SULTAN MEHMED – BAHÇIVAN
Fatih Sultan Mehmed iyi bir bahçıvandı. Kitap okumayı çok severdi ve kitap koleksiyonu yapardı. Haritalar üzerine çalışmalar yapan Fatih Sultan Mehmet ayrıca ok için parmağa takılan yüzükler, kemer tokaları ve kılıç kınları da imal ederdi. Bütün bu özelliklerinin yanında ünlü bir şairdi.
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