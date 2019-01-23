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İşte cihan padişahı hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Padişahların gerçek meslekleri neler?

Meslekler insanların kişiliklerini, düşünme biçimlerini ve hayatlarını farklı şekillerde etkiler. Bu nedenle devletleri yöneten kişilerin geçmişleri ve meslekleri oldukça önemli bir yere sahip oluyor. Osmanlı padişahları arasında öyle bir padişah var ki mesleğini duyanlar hayretler içerisinde kalıyor. Padişahların asıl mesleklerine vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gösteriliyor. Osmanlı padişahsları, şairliğe, yay ve kiriş ustalığından, kuyumculuk mesleğine kadar çok geniş yelpazede ustalıklarını konuşturdukları eserleriyle yurtta ve dünyada herkesi kendilerine hayran bırakmışlardı. İşte Osmanlı padişahlarının asıl meslekleri...

23 Ocak 2019 Çarşamba, 10:38:29 Güncelleme: 10:55:00
İşte cihan padişahı hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek!

I. MAHMUD – EL İŞİ

I. Mahmud, el işleri yapardı. Hatta yaptığı el işlerini pazarda sattırırdı. Aldığı paranın bir kısmını sadaka olarak dağıtırdı.

İşte cihan padişahı hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek!

ÇELEBİ MEHMED – YAY VE KİRİŞ USTASI

Çelebi Mehmed, yay ve kiriş ustası olduğu için "yay gerdiren" manasına gelen "kürüşçü" adıyla da anılıyordu. Çelebi Mehmed aynı zamanda avcıydı.

İşte cihan padişahı hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek!

FATİH SULTAN MEHMED – BAHÇIVAN

Fatih Sultan Mehmed iyi bir bahçıvandı. Kitap okumayı çok severdi ve kitap koleksiyonu yapardı. Haritalar üzerine çalışmalar yapan Fatih Sultan Mehmet ayrıca ok için parmağa takılan yüzükler, kemer tokaları ve kılıç kınları da imal ederdi. Bütün bu özelliklerinin yanında ünlü bir şairdi.

İşte cihan padişahı hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek!

II. BEYAZID - HATTAT

Hat ustası olan II. Beyazıd'ın marangoz olduğu da biliniyordu. II. Beyazıd aynı zamanda bir şairdi.

İşte cihan padişahı hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek!

YAVUZ SULTAN SELİM – KUYUMCU

Kitap kurdu olarak bilinen ve gözlük takan tek padişah olan Yavuz Sultan Selim'in çok okumaktan gözlerinin bozulduğu söyleniyor. Yavuz Sultan Selim aynı zamanda iyi bir kuyumcuydu.

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