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İşte beyin yakan mantık soruları! Bu zeka testini dahiler 30 saniyede çözüyor...

Birçoğu basit gibi görünse de bu soruları çözebilmek hiç kolay değil. Birbirinden zor dikkat ve mantık sorularını içeren bu testte çok az kişi kısa zamanda doğru cevabı bulabiliyor. Hatta bu zeka testinin içerisinde öyle sorular var ki sadece dahiler 30 saniyede çözebiliyor. peki siz mantığınıza, matematiğinize ve dikkatinize güveniyor musunuz? İşte zekanızın sınırlarını zorlamanız gereken birbirinden ilginç beyin yakan mantık soruları...

01.01.2020 19:36 - Son Güncelleme: 01.01.2020 19:36
İşte beyin yakan mantık soruları! Bu zeka testini dahiler 30 saniyede çözüyor...

Sosyal medyada yayımlanan bir zeka testi, internet kullanıcıları arasında fenomen oldu. Çocuklar için hazırlanan zeka testi, yetişkinleri sınıfta bıraktı. Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini çok az kişi çözebiliyor. Bu soruları yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor..

İşte beyin yakan mantık soruları! Bu zeka testini dahiler 30 saniyede çözüyor...

Playbuzz isimli internet sitesinde paylaşılan bir zeka testi, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede fenomen oldu.

İşte beyin yakan mantık soruları! Bu zeka testini dahiler 30 saniyede çözüyor...

10-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanan testi sadece her 10 yetişkinden birinin geçebildiği açıklandı.

İşte beyin yakan mantık soruları! Bu zeka testini dahiler 30 saniyede çözüyor...

Geliştirilen test, analitik beceri, temel matematik yeteneği ve dilsel gelişimi ölçümlüyor.

İşte beyin yakan mantık soruları! Bu zeka testini dahiler 30 saniyede çözüyor...
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