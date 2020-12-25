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'İstanbul'un tepesinde bomba patlayacak gökyüzü delinecek' Her dediği tutan astrolog Kassandra'dan kan donduran kehanet

Dedikleri çıkan ve herkesi şaşırtan astrolog Kassandra'dan 2021 kehanetleri geldi ve sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kassandra İstanbul'un şu sıralar en büyük sorunu olan su sıkıntısı ile ilgili korkutan bir kehanette bulundu. Kassandra "Ülkemiz ve dünya ülkelerinin bir numaralı sorunu korona virüs. 2021 yılında da eriyen buzulların altındaki virüsler ile ağaçların kesilmesiyle Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında bulunan virüsler hortlayarak yeni kabusumuz olacak. Korona da yıl sonuna kadar etkisini sürdürecek" dedi. İşte Kassandra'nın 2021 kehanetleri...

25.12.2020 13:40 - Son Güncelleme: 25.12.2020 13:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





