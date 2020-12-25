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'İstanbul'un tepesinde bomba patlayacak gökyüzü delinecek' Her dediği tutan astrolog Kassandra'dan kan donduran kehanet

Dedikleri çıkan ve herkesi şaşırtan astrolog Kassandra'dan 2021 kehanetleri geldi ve sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kassandra İstanbul'un şu sıralar en büyük sorunu olan su sıkıntısı ile ilgili korkutan bir kehanette bulundu. Kassandra "Ülkemiz ve dünya ülkelerinin bir numaralı sorunu korona virüs. 2021 yılında da eriyen buzulların altındaki virüsler ile ağaçların kesilmesiyle Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında bulunan virüsler hortlayarak yeni kabusumuz olacak. Korona da yıl sonuna kadar etkisini sürdürecek" dedi. İşte Kassandra'nın 2021 kehanetleri...

25.12.2020 13:40 - Son Güncelleme: 25.12.2020 13:40
'İstanbul'un tepesinde bomba patlayacak gökyüzü delinecek' Her dediği tutan astrolog Kassandra'dan kan donduran kehanet

Tahminleri bir bir çıkan astrolog Kassandra İstanbul'un şu sıralar en büyük sorunu olan su sıkıntısı ile ilgili korkutan bir kehanette bulundu.

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'İstanbul'un tepesinde bomba patlayacak gökyüzü delinecek' Her dediği tutan astrolog Kassandra'dan kan donduran kehanet

İstanbul başta olmak üzere susuzluğun özellikle büyükşehirlerde yine gündeme geleceğini belirten ünlülerin astroloğu Kassandra, "Susuzluk yine sorunlarımızın başında olacaktır. Çözümü yağmur bombasıyla olacak gibi gözüküyor. Kürem havada patlayan bombayı gösterdi. Ben de bunu yağmur bombasına yorumladım" diye konuştu.

'İstanbul'un tepesinde bomba patlayacak gökyüzü delinecek' Her dediği tutan astrolog Kassandra'dan kan donduran kehanet

Susuzluğun geçici de olsa bu şekilde çözüme kavuşacağını söyleyen Kassandra "İstanbul, İzmir bu sorunu en kayından hisseden şehirlerden. Beklenen yağışlar umulduğu kadar etkili olamayacak. Eskilerin tabiriyle toprağı ıslatıp, barajları doldurmayacak. Küremde ben İstanbul'un tepesinde bomba patlayacağını ve gökyüzünden sele neden olacak yağışları gördüm. Bunu da yağmur bombasına yorumladım. Aynı şey İzmir için de gerçekleşebilir" dedi.

'İstanbul'un tepesinde bomba patlayacak gökyüzü delinecek' Her dediği tutan astrolog Kassandra'dan kan donduran kehanet

"Jüpiter-Satürn kavuşumuyla 2021 yılı boyunca oluşturacağı dik açılarına paralel olacak" diyen Kassandra "Yıldızlar da kürem de Türkiye'de 2021 yılı içinde deprem olacağını gösteriyor. Bu deprem öyle küçük çapta olmayacak. 5,5 büyüklüğünün üstünde olacak. En az hasarla atmak tek temennim. Ama deprem korkusu hepimizi etkisi altına alacak" diye konuştu.

'İstanbul'un tepesinde bomba patlayacak gökyüzü delinecek' Her dediği tutan astrolog Kassandra'dan kan donduran kehanet

Kova burcunun sıfır derecesinde olacağını belirten ünlülerin astroloğu Kassandra, "Bu 200 yıllık döngünün başlangıcıdır. 2021 yılının gelmesi korona virüsün birden yok olacağı anlamı taşımamalı. 2021 yılında da korona virüs etkisini devam ettirebilir."

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