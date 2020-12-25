'İstanbul'un tepesinde bomba patlayacak gökyüzü delinecek' Her dediği tutan astrolog Kassandra'dan kan donduran kehanet
Dedikleri çıkan ve herkesi şaşırtan astrolog Kassandra'dan 2021 kehanetleri geldi ve sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kassandra İstanbul'un şu sıralar en büyük sorunu olan su sıkıntısı ile ilgili korkutan bir kehanette bulundu. Kassandra "Ülkemiz ve dünya ülkelerinin bir numaralı sorunu korona virüs. 2021 yılında da eriyen buzulların altındaki virüsler ile ağaçların kesilmesiyle Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında bulunan virüsler hortlayarak yeni kabusumuz olacak. Korona da yıl sonuna kadar etkisini sürdürecek" dedi. İşte Kassandra'nın 2021 kehanetleri...
İstanbul başta olmak üzere susuzluğun özellikle büyükşehirlerde yine gündeme geleceğini belirten ünlülerin astroloğu Kassandra, "Susuzluk yine sorunlarımızın başında olacaktır. Çözümü yağmur bombasıyla olacak gibi gözüküyor. Kürem havada patlayan bombayı gösterdi. Ben de bunu yağmur bombasına yorumladım" diye konuştu.
Susuzluğun geçici de olsa bu şekilde çözüme kavuşacağını söyleyen Kassandra "İstanbul, İzmir bu sorunu en kayından hisseden şehirlerden. Beklenen yağışlar umulduğu kadar etkili olamayacak. Eskilerin tabiriyle toprağı ıslatıp, barajları doldurmayacak. Küremde ben İstanbul'un tepesinde bomba patlayacağını ve gökyüzünden sele neden olacak yağışları gördüm. Bunu da yağmur bombasına yorumladım. Aynı şey İzmir için de gerçekleşebilir" dedi.
"Jüpiter-Satürn kavuşumuyla 2021 yılı boyunca oluşturacağı dik açılarına paralel olacak" diyen Kassandra "Yıldızlar da kürem de Türkiye'de 2021 yılı içinde deprem olacağını gösteriyor. Bu deprem öyle küçük çapta olmayacak. 5,5 büyüklüğünün üstünde olacak. En az hasarla atmak tek temennim. Ama deprem korkusu hepimizi etkisi altına alacak" diye konuştu.