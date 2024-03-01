İstanbul'un için kırmızı alarm! Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenyurt...

İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Bu durum, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş ve Esenyurt gibi önemli bölgeleri de kapsayacak.