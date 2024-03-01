SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

İstanbul'un için kırmızı alarm! Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenyurt...

İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Bu durum, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş ve Esenyurt gibi önemli bölgeleri de kapsayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 09:35 Güncelleme 01 Mart 2024, 09:36
İstanbul’un için kırmızı alarm! Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenyurt... 1

İstanbul'da faaliyet gösteren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), yarın gerçekleştireceği planlı elektrik kesintilerini duyurdu. 1 Mart 2024 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi listesine göre, birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

İstanbul’un için kırmızı alarm! Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenyurt... 2

1 MART BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

BEDAŞ, 1 Mart tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 21 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.

İstanbul’un için kırmızı alarm! Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenyurt... 3

ŞİŞLİ

SON DAKİKA