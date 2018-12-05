İstanbul`un görülmemiş fotoğrafları

İstanbul'un görülmemiş fotoğraflarını sizler için derledik. İşte tarihe ışık tutan o kareler... 1900'ler Levent. İşgal yıllarında Galata Kulesi'nin üzerine dikilen barakadan İstanbul'u gözetleyen İngiliz askerleri. O zamanlar şehrin en yüksek noktası olan Galata Kulesi'ne şehri gözetlemek için dikilen baraka. Günümüzde yerinde Unkapanı SSK Binası'nın olduğu alanda eskiden Henri Prost'un İstanbul planları gereği yıktırılan Sekbanbaşı Mescidi vardı. Üzerine İstanbul Radyosu ve birçok otel inşa edilmeden önce Elmadağ Surp Agop Mezarlığı böyle görünüyordu 1930'lar Bebek, İstanbul.