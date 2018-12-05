İstanbul`un görülmemiş fotoğrafları

İstanbul'un görülmemiş fotoğraflarını sizler için derledik. İşte tarihe ışık tutan o kareler...

5 Aralık 2018 Çarşamba, 19:16:11 Güncelleme: 19:36:26
İstanbul`un görülmemiş fotoğrafları
İstanbul`un görülmemiş fotoğrafları

1900'ler Levent.

İstanbul`un görülmemiş fotoğrafları

İşgal yıllarında Galata Kulesi'nin üzerine dikilen barakadan İstanbul'u gözetleyen İngiliz askerleri.

İstanbul`un görülmemiş fotoğrafları

O zamanlar şehrin en yüksek noktası olan Galata Kulesi'ne şehri gözetlemek için dikilen baraka.

İstanbul`un görülmemiş fotoğrafları

Günümüzde yerinde Unkapanı SSK Binası'nın olduğu alanda eskiden Henri Prost'un İstanbul planları gereği yıktırılan Sekbanbaşı Mescidi vardı.

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