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İstanbul'un dibinde cennetten bir köşe: Buraya gelen geri dönmek istemiyor

Büyük şehirde ikamet eden ve günümüzün stresinden uzaklaşmak isteyenler İstanbul'a yakın kaçış noktaları arıyor. Marmara Denizi kıyısında yer alan Mudanya tarihi ve doğal güzellikleriyle bu arayışa yanıt veren ideal bir rota olarak dikkat çekiyor. Peki Mudanya'da ne yapılır, mimarisi nasıl? İşte habere dair detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 09:40 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 09:36
İstanbul’un dibinde cennetten bir köşe: Buraya gelen geri dönmek istemiyor

Günümüzün hızlı ve stresli yaşantısından kısa bir süre de olsa uzaklaşmak isteyenler büyük şehirlerden kaçarak daha sakin ve huzurlu yerlerin arayışına giriyor. Bu rotalardan biri de tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Mudanya. Peki neden buraya gelen geri dönmek istemiyor? İşte o ilçeyi özel kılan detaylar...

İstanbul’un dibinde cennetten bir köşe: Buraya gelen geri dönmek istemiyor

Tarihin derinliklerine bir rota

Mudanya tarihi milattan önce 7. yüzyıla kadar uzanan köklü geçmişiyle dikkat çekiyor. İlk olarak Myrlea adıyla bilinen bu antik şehir, İyon şehir devletlerinden Kolofonlular tarafından kurulmuş. Zamanla farklı isimler alarak çeşitli işgallere uğrayan Mudanya Makedonya Hükümdarı 5. Filip tarafından yıkıldıktan sonra Apameia adıyla yeniden inşa edilmiş. Zaman içinde Montania adını da alan bu kasabanın günümüzdeki isminin de bu tarihi isimden türediği düşünülüyor.

İstanbul’un dibinde cennetten bir köşe: Buraya gelen geri dönmek istemiyor

Doğanın içinde huzurlu kıyılar

Mudanya yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken meşhur plajlarıyla biliniyor. Temiz denizleri ve huzurlu atmosferiyle güneşin tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir ortam sunuyor. Plajların yanı sıra yürüyüş ve bisiklet turları için de ideal alanlar mevcut. Yemyeşil atmosferi doğaseverler için adeta bir cennet niteliğinde.

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