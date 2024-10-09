İstanbul’un dibinde cennetten bir köşe: Buraya gelen geri dönmek istemiyor

Günümüzün hızlı ve stresli yaşantısından kısa bir süre de olsa uzaklaşmak isteyenler büyük şehirlerden kaçarak daha sakin ve huzurlu yerlerin arayışına giriyor. Bu rotalardan biri de tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Mudanya. Peki neden buraya gelen geri dönmek istemiyor? İşte o ilçeyi özel kılan detaylar...
Tarihin derinliklerine bir rota
Mudanya tarihi milattan önce 7. yüzyıla kadar uzanan köklü geçmişiyle dikkat çekiyor. İlk olarak Myrlea adıyla bilinen bu antik şehir, İyon şehir devletlerinden Kolofonlular tarafından kurulmuş. Zamanla farklı isimler alarak çeşitli işgallere uğrayan Mudanya Makedonya Hükümdarı 5. Filip tarafından yıkıldıktan sonra Apameia adıyla yeniden inşa edilmiş. Zaman içinde Montania adını da alan bu kasabanın günümüzdeki isminin de bu tarihi isimden türediği düşünülüyor.
Doğanın içinde huzurlu kıyılar
Mudanya yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken meşhur plajlarıyla biliniyor. Temiz denizleri ve huzurlu atmosferiyle güneşin tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir ortam sunuyor. Plajların yanı sıra yürüyüş ve bisiklet turları için de ideal alanlar mevcut. Yemyeşil atmosferi doğaseverler için adeta bir cennet niteliğinde.