İstanbul’un dibinde cennetten bir köşe: Buraya gelen geri dönmek istemiyor

Günümüzün hızlı ve stresli yaşantısından kısa bir süre de olsa uzaklaşmak isteyenler büyük şehirlerden kaçarak daha sakin ve huzurlu yerlerin arayışına giriyor. Bu rotalardan biri de tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Mudanya. Peki neden buraya gelen geri dönmek istemiyor? İşte o ilçeyi özel kılan detaylar...

Tarihin derinliklerine bir rota Mudanya tarihi milattan önce 7. yüzyıla kadar uzanan köklü geçmişiyle dikkat çekiyor. İlk olarak Myrlea adıyla bilinen bu antik şehir, İyon şehir devletlerinden Kolofonlular tarafından kurulmuş. Zamanla farklı isimler alarak çeşitli işgallere uğrayan Mudanya Makedonya Hükümdarı 5. Filip tarafından yıkıldıktan sonra Apameia adıyla yeniden inşa edilmiş. Zaman içinde Montania adını da alan bu kasabanın günümüzdeki isminin de bu tarihi isimden türediği düşünülüyor.