İstanbul'u yeniden keşfedeceğiniz fotoğraflar (Eski İstanbul fotoğrafları)
İstanbul, tarihler boyunca ayakta kalmış, bir çok topluma başkentlik etmiş bir şehir. Yani tarihin canlı yüzü. Günlük hayatın içerisinde koca bir tarihin içerisinde yaşadığımızın farkında değiliz ama birazdan göreceğiniz bu fotoğraflar hem İstanbul'un sonu gelmeyen tarihini hem de İstanbul'un değişimini kanıtlayacak. İşte sizi çok şaşırtacak eski İstanbul fotoğrafları.
08.02.2019 09:30 - Son Güncelleme: 08.02.2019 10:02
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