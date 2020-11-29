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İstanbul'u daha önce hiç böyle görmediniz! İtalyan fotoğrafçı Ferdinando Scianna'nın arşivinden çıkan İstanbul'a bakın!

Dünya tarihinin ve insanlığın beşiği olan İstanbul, yıllar içerisinde akıllara durgunluk veren bir hızla değişti. İnsanlar değişti, binalar, yollar ve nicesi... İtalyan fotoğrafçı Ferdinando Scianna' nın 1969 yılında İstanbul' da çektiği fotoğraflar bu inanılmaz değişimin kanıtı niteliğinde. Hadi gelin 1969 yılının İstanbul'unda bir tura çıkalım. Şimdilerde Yeşilçam filmlerinde gördüğünüz İstanbul'un gerçek yüzü sizi çok şaşırtacak.

29.11.2020 06:03 - Son Güncelleme:
İstanbul'u daha önce hiç böyle görmediniz! İtalyan fotoğrafçı Ferdinando Scianna'nın arşivinden çıkan İstanbul'a bakın!

İtalyan fotoğrafçı Ferdinando Scianna' nın 1969 yılında İstanbul' da çektiği fotoğraflar

Galata Kulesi'nden Sultanahmet Camii

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul'u daha önce hiç böyle görmediniz! İtalyan fotoğrafçı Ferdinando Scianna'nın arşivinden çıkan İstanbul'a bakın!

Galata Köprüsü

İstanbul'u daha önce hiç böyle görmediniz! İtalyan fotoğrafçı Ferdinando Scianna'nın arşivinden çıkan İstanbul'a bakın!

Eminönü'den Karaköy'e bakış

İstanbul'u daha önce hiç böyle görmediniz! İtalyan fotoğrafçı Ferdinando Scianna'nın arşivinden çıkan İstanbul'a bakın!
İstanbul'u daha önce hiç böyle görmediniz! İtalyan fotoğrafçı Ferdinando Scianna'nın arşivinden çıkan İstanbul'a bakın!

Twitter'da eski İstanbul fotoğraflarını paylaşan Hayalleme sayfası, yine nostaljik içerikleri takipçilerine sundu.

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