İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

Yıllar önce İstanbul'un dört bir yanında çekilen fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. İstanbul'un önlenemez değişimini kanıtlayan bu fotoğraflara bakmamak imkansız...

9 Kasım 2018 Cuma, 22:20:53 Güncelleme: 22:39:51
İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar
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İstanbuldan nostaljik fotoğraflar

TANIMAK İMKANSIZ

Büyüklerimizden hep duyarız İstanbul'un ne kadar çok değiştiğini. Tarihin tozlu sayfalarından çıkan bu fotoğraflar bu sözlerin ne kadar haklı olduğunu gösterir nitelikte. İstanbul'un dört bir yanında dolaşsanız bile bu yerleri tanımak oldukça imkansız. İşte eski İstanbul fotoğrafları.

80 sene önce Beyoğlu

İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar
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İstanbuldan nostaljik fotoğraflar

İstanbul, 1928

İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar
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İstanbuldan nostaljik fotoğraflar

1930'lu yıllarda Galata Köprüsü üzerinde yürüyüş

İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar
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İstanbuldan nostaljik fotoğraflar

1965, Büyükada

İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar
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İstanbuldan nostaljik fotoğraflar

1930'lar, Heybeliada

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