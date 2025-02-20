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İstanbul'da yollar buz pistine döndü! Kar kazaları kamerada

İstanbul'da günlerdir yapılan uyarılarından ardından başlayan kar yağışı sebebiyle yollar kapandı. Tuzlamanın yetersiz olması sebebiyle sürücüler direksiyon haklimiyetini kaybedip kaza yaptı. Kaza anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul’da yollar buz pistine döndü! Kar kazaları kamerada

İstanbul'da günlerdir yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı başladı. Ancak, alınan önlemlerin yetersiz kalması nedeniyle kent genelinde trafik felç oldu.

İstanbul’da yollar buz pistine döndü! Kar kazaları kamerada

TUZLAMA YETERSİZ KALDI KAZALAR YAŞANDI

Ana arterlerde ve bağlantı yollarında ulaşım durma noktasına gelirken, kaygan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. İBB ekiplerinin tuzlama çalışmalarında yetersiz kalması, yolların adeta buz pistine dönüşmesine neden oldu.

İstanbul’da yollar buz pistine döndü! Kar kazaları kamerada

Sarıyer Maden Mahallesi'nde yaşanan kazada yokuştan inen kamyonet kaydı. Yan dönen araç güçlükle durabildi. Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde yaşanan bir diğer kazada ise, yokuş çıkamayan sürücü kayarak arkadaki araçlara çarptı. Kaza nedeniyle panik yaşandı.

İstanbul’da yollar buz pistine döndü! Kar kazaları kamerada

Yine Kağıthane Şirintepe'de yaşanan bir diğer kazada ise, yokuştan inen taksi şöförünün kullandığı araç kaydı.

KARDA KAYIP KAZA YAPTILAR

Yan dönen taksi park halindeki araca çarparak durduktan sonra geri manevra yaparak yoluna devam etti.

İstanbul’da yollar buz pistine döndü! Kar kazaları kamerada

İETT OTOBÜSLERİ YİNE SAHNEDE

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyir halinde olan bir İETT otobüsü, şoförünün frene basmasının ardından kayarak ilerledi.

İstanbul’da yollar buz pistine döndü! Kar kazaları kamerada

Başka bir İETT otobüsü de kayarak yan döndü.

İstanbul’da yollar buz pistine döndü! Kar kazaları kamerada

Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi'nde de karda kayan bir otomobil yol kenarına düştü.

İstanbul’da yollar buz pistine döndü! Kar kazaları kamerada

Sarıyer Maslak'ta ise kar yağışı sırasında ilerleyen bir otomobil, yolda kalan bir araca çarptı. Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.