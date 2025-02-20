İstanbul'da yollar buz pistine döndü! Kar kazaları kamerada
İstanbul'da günlerdir yapılan uyarılarından ardından başlayan kar yağışı sebebiyle yollar kapandı. Tuzlamanın yetersiz olması sebebiyle sürücüler direksiyon haklimiyetini kaybedip kaza yaptı. Kaza anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da günlerdir yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı başladı. Ancak, alınan önlemlerin yetersiz kalması nedeniyle kent genelinde trafik felç oldu. TUZLAMA YETERSİZ KALDI KAZALAR YAŞANDI
Ana arterlerde ve bağlantı yollarında ulaşım durma noktasına gelirken, kaygan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. İBB ekiplerinin tuzlama çalışmalarında yetersiz kalması, yolların adeta buz pistine dönüşmesine neden oldu.
Sarıyer Maden Mahallesi'nde yaşanan kazada yokuştan inen kamyonet kaydı. Yan dönen araç güçlükle durabildi. Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde yaşanan bir diğer kazada ise, yokuş çıkamayan sürücü kayarak arkadaki araçlara çarptı. Kaza nedeniyle panik yaşandı.
Yine Kağıthane Şirintepe'de yaşanan bir diğer kazada ise, yokuştan inen taksi şöförünün kullandığı araç kaydı.
KARDA KAYIP KAZA YAPTILAR
Yan dönen taksi park halindeki araca çarparak durduktan sonra geri manevra yaparak yoluna devam etti.
İETT OTOBÜSLERİ YİNE SAHNEDE
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyir halinde olan bir İETT otobüsü, şoförünün frene basmasının ardından kayarak ilerledi.