İstanbul'da skandal görüntü! Ünlü zincir marketin pastane bölümünde fare görüntülendi
İstanbul'da bir zincir marketin pastane bölümüne giren farenin kurabiyeleri yeme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Fareye çevreden kimse müdahale etmezken, hijyen kurallarının hiçe sayılmasına görüntüleri çeken müşteri," Minik fare kurabiyeleri yedi" diyerek tepki gösterdi.
06.06.2022 13:10 - Son Güncelleme: 06.06.2022 13:24
Edinilen bilgiye göre büyük bir market zincirinin bir şubesinde alışveriş yapmak isteyen müşteri, pastane reyonuna doğru ilerledi.
Görüntülerde, kurabiyelerin üzerinde gezinen bir farenin kurabiyeleri yerken çevrede herhangi bir çalışanın bulunmadığı görüldü.
Fareye çevreden kimse müdahale etmezken, hijyen kurallarının hiçe sayılmasına görüntüleri çeken müşteri,"Minik fare kurabiyeleri yedi" diyerek tepki gösterdi.