Vav TV İzle
Haberler Yaşam İstanbul'da skandal görüntü! Ünlü zincir marketin pastane bölümünde fare görüntülendi

İstanbul'da skandal görüntü! Ünlü zincir marketin pastane bölümünde fare görüntülendi

İstanbul'da bir zincir marketin pastane bölümüne giren farenin kurabiyeleri yeme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Fareye çevreden kimse müdahale etmezken, hijyen kurallarının hiçe sayılmasına görüntüleri çeken müşteri," Minik fare kurabiyeleri yedi" diyerek tepki gösterdi.

06.06.2022 13:10 - Son Güncelleme: 06.06.2022 13:24
İstanbul’da skandal görüntü! Ünlü zincir marketin pastane bölümünde fare görüntülendi

Olay geçtiğimiz gün İstanbul'da ünlü bir zincir markette meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul’da skandal görüntü! Ünlü zincir marketin pastane bölümünde fare görüntülendi

Edinilen bilgiye göre büyük bir market zincirinin bir şubesinde alışveriş yapmak isteyen müşteri, pastane reyonuna doğru ilerledi.

İstanbul’da skandal görüntü! Ünlü zincir marketin pastane bölümünde fare görüntülendi

Bir farenin ünlü marketin pastane reyonunda, kurabiyelerin üzerinde gezinip karnını doyurduğu anları gören müşteri, cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına aldı.

İstanbul’da skandal görüntü! Ünlü zincir marketin pastane bölümünde fare görüntülendi

Görüntülerde, kurabiyelerin üzerinde gezinen bir farenin kurabiyeleri yerken çevrede herhangi bir çalışanın bulunmadığı görüldü.

İstanbul’da skandal görüntü! Ünlü zincir marketin pastane bölümünde fare görüntülendi

Fareye çevreden kimse müdahale etmezken, hijyen kurallarının hiçe sayılmasına görüntüleri çeken müşteri,"Minik fare kurabiyeleri yedi" diyerek tepki gösterdi.

SON DAKİKA