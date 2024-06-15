İstanbul'da kurbanlık dana trafiği birbirine kattı! İki ilçe dolaştı

İstanbul Kağıthane'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. BİR TÜRLÜ ZAPT EDİLEMEDİ İstanbul'da kurbanlık dana firarda Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçan firari dananın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı. Olay, saat 13.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde satın alınan bir kurbanlık, sahibinden elinden kaçtı. CENDERE VE ANADOLU CADDELERİNE GİRDİ Trafikteki araçların arasında dolaşan kurbanlık dana dakikalarca kovalandı ancak bir türlü zapt edilemedi. Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçan firari dananın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.