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İstanbul'da kurbanlık dana trafiği birbirine kattı! İki ilçe dolaştı

İstanbul Kağıthane'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı. Sahibinin trafikte dakikalarca peşinden koştuğu kurbanlık bir türlü zapt edilemedi.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 17:05 Güncelleme 15 Haziran 2024, 17:16
İstanbul’da kurbanlık dana trafiği birbirine kattı! İki ilçe dolaştı 1

İstanbul Kağıthane'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı.

İstanbul’da kurbanlık dana trafiği birbirine kattı! İki ilçe dolaştı 2

BİR TÜRLÜ ZAPT EDİLEMEDİ

İstanbul'da kurbanlık dana firarda


Sahibinin dakikalarca peşinden koştuğu kurbanlık bir türlü zapt edilemedi.

İstanbul’da kurbanlık dana trafiği birbirine kattı! İki ilçe dolaştı 3

Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçan firari dananın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.

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