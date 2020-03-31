Haberler Galeri Yaşam İstanbul'da koronavirüs trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştu

İstanbul'da koronavirüs trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında şehirlerarası seyahat yasaklanırken, İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimleri nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu.

31.03.2020 13:35 - Son Güncelleme: 31.03.2020 13:35
İstanbul'da koronavirüs trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Koronavirüs önlemleri kapsamında Tuzla TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından denetlendi. Trafik polisleri Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinden geçen tüm araçları tek tek durdurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul'da koronavirüs trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca TEM Otoyolu'ndan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken; polis ekipleri TIR, kamyonet ve ticari araçların kasalarını, olası bir yolcu taşıma ihtimaline karşı denetledi.

İstanbul'da koronavirüs trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştu

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU
Denetim sırasında araçların tek tek kontrol edilmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi. Kınalı ve Tuzla'da uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da koronavirüs trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştu

SİLİVRİ'DE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Silivri'nin Kınalı mevkiinde çift yönlü olarak yapılan kontrollerde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla kentin giriş ve çıkışına kurulan denetim noktalarında yolcu ve sürücülerin ateşini ölçtü.

İstanbul'da koronavirüs trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Silivri'nin Kınalı mevkiinde yapılan denetimlerde araçlar tek tek durdurulurken, kilometrelerce araç kuyruklukları oluştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dünyanın en gizemli yeri ABD'nin gizli üssü 51'inci bölge! Tarihi değiştirecek sırlar burada saklı
Dünyanın en gizemli yeri ABD'nin gizli üssü 51'inci bölge! Tarihi değiştirecek sırlar burada saklı