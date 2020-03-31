İstanbul'da koronavirüs trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında şehirlerarası seyahat yasaklanırken, İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimleri nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu.
31.03.2020 13:35
- Son Güncelleme: 31.03.2020 13:35
Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca TEM Otoyolu'ndan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken; polis ekipleri TIR, kamyonet ve ticari araçların kasalarını, olası bir yolcu taşıma ihtimaline karşı denetledi.
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