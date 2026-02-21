İstanbul’da hava kirliliği yüzde 36 azaldı: En kirli Kağıthane en temiz Sultangazi
İstanbul'da ocak ayında hava kirliliği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 oranında azaldı. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan ve 2025–2026 Ocak aylarını karşılaştıran çalışmaya göre, kent genelindeki 24 hava kalitesi istasyonunda ölçülen ortalama PM10 değeri 41,5 mikrogramdan 26,5 mikrograma geriledi.
İstanbul'da ölçüm yapılan istasyonlarda partiküler madde konsantrasyonlarının ortalama değerleri şu şekilde kaydedildi:
|İstasyonlar
|2025 Ocak (µg/m³)
|2026 Ocak (µg/m³)
|Değişim (%)
|Yenibosna
|25,6
|34,6
|%35
|Arnavutköy
|22,9
|28,7
|%25
|Beylikdüzü
|29,2
|29,2
|%0
|Çatladıkapı
|33,6
|28,3
|-%16
|Sultangazi 2
|41,7
|34
|-%18
|Büyükada
|15,5
|11,8
|-%24
|Beşiktaş
|31,8
|23,9
|-%25
|Kandilli 1
|28,4
|20,1
|-%29
|Sarıyer
|21,6
|15
|-%31
|Üsküdar 1
|37,9
|25,9
|-%32
|Tuzla
|64,7
|44
|-%32
|Selimiye
|30,6
|20,6
|-%33
|Kartal
|40,9
|24,8
|-%39
|Avcılar
|37,5
|21,8
|-%42
|Maslak
|35,1
|20
|-%43
|Sancaktepe
|70,4
|39,8
|-%44
|Aksaray
|65
|36,2
|-%44
|Kağıthane 1
|83,8
|46,4
|-%45
|Kumköy
|35,5
|19,4
|-%45
|Ümraniye 1
|41,7
|21,2
|-%49
|Esenler
|53,5
|26,8
|-%50
|Bağcılar
|48,4
|23,2
|-%52
|Kadıköy
|57,6
|27,3
|-%53
|Sultangazi 1
|47,8
|8,4
|-%83