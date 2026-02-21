İstanbul’da hava kirliliği yüzde 36 azaldı: En kirli Kağıthane en temiz Sultangazi

EN YÜKSEK DEĞER KAĞITHANE'DE ÖLÇÜLDÜ

Ocak 2026 verilerine göre kentte partikül madde yoğunluğunun en yüksek kaydedildiği nokta, 46,4 mikrogram ile "Kağıthane 1" istasyonu oldu. Tuzla 44 mikrogram, Sancaktepe ise 39,8 mikrogram ile listenin üst sıralarında yer aldı.

En düşük ölçüm ise 8,4 mikrogram ile "Sultangazi 1" istasyonunda gerçekleşti. Büyükada'da 11,8 mikrogram, Sarıyer'de ise 15 mikrogramlık değerler kaydedildi.

Kent genelindeki 24 istasyonun 21'inde hava kirliliği azalırken, iki istasyonda artış görüldü, bir istasyonda ise değişim yaşanmadı. Yıllık bazda en büyük düşüş yüzde 83 ile Sultangazi 1'de ölçüldü. Kadıköy ve Bağcılar istasyonları da yüzde 50'nin üzerindeki azalış oranlarıyla dikkat çekti. Buna karşılık Yenibosna ve Arnavutköy'de kirlilik oranlarında artış kaydedildi.