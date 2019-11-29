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İstanbul'da gökkuşağı güzelliği! Gören hemen telefonuna sarıldı

İstanbul'da gün boyu etkili olan lodos ve sağanak yağışın ardından öğleden sonra güneş açtı. İstanbul semalarında gökkuşağı belirdi.

29.11.2019 17:39 - Son Güncelleme: 29.11.2019 17:42
İstanbul'da gökkuşağı güzelliği

Meteoroloji de İstanbul'da havanın parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini belirtilmişti. Öte yandan yurdun genelinin de parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Nevşehir, Kayseri, Adıyaman, Diyarbakır, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyordu.

İstanbul'da gökkuşağı güzelliği

Lodosla birlikte belirli aralıklar da sağanak yağış görüldü. Yapılan uyarılarda kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, lodosla birlikte çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul'da gökkuşağı güzelliği

Lodos Sarayburnu'nda etkisini gösterdi. Denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Balıkçılar ise olumsuz hava şartlarına rağmen sahilde balık tutmaya çalıştı.

İstanbul'da gökkuşağı güzelliği

İstanbul'da bu sabah etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer'de yollarda su birikintileri oluştu. Ara sokaklardan gelen yağmur suyu, sahil yolunda mazgalların tıkanmasıyla yolda birikti.

İstanbul'da gökkuşağı güzelliği

İŞLER DEĞİŞTİ!
Sahil yolundaki araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Tam şehir tamamen yağışa teslim oldu derken işler bir anda değişti.

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