İstanbul'da gökkuşağı güzelliği! Gören hemen telefonuna sarıldı
İstanbul'da gün boyu etkili olan lodos ve sağanak yağışın ardından öğleden sonra güneş açtı. İstanbul semalarında gökkuşağı belirdi.
29.11.2019 17:39
- Son Güncelleme: 29.11.2019 17:42
Meteoroloji de İstanbul'da havanın parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini belirtilmişti. Öte yandan yurdun genelinin de parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Nevşehir, Kayseri, Adıyaman, Diyarbakır, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyordu.
Lodosla birlikte belirli aralıklar da sağanak yağış görüldü. Yapılan uyarılarda kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, lodosla birlikte çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
DİĞER GALERİLER