İstanbul'da gökkuşağı güzelliği! Gören hemen telefonuna sarıldı

Meteoroloji de İstanbul'da havanın parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini belirtilmişti. Öte yandan yurdun genelinin de parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Nevşehir, Kayseri, Adıyaman, Diyarbakır, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyordu.