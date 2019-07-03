İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Merak edilen o veriler açıklandı!

15 milyonu aşkın nüfusuyla İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehri. 'Taşı toprağı altın diyerek' İstanbul'a yoğun iç göç yaşanıyor. Trafiğinden kalabalığından şikayet edilse de, terk etmek isteyen de terk edemiyor. Hal böyle olunca İstanbul nüfusunun daha daha artması ekleniyor. Peki İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

İstanbul'da en çok hangi memleketli yaşıyor? İşte listelerdeki son rakamlar...