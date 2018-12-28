İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? (En çok nereli var?)
İki kıta arasındaki köprü, binlerce yıldır ayakta, birçok medeniyet görmüş İstanbul, hali hazırda Türkiye'nin en kalabalık şehri. 15 milyonu aşkın nüfusuyla İstanbul, her geçen gün iç göç almaya devam ediyor. Ne İstanbul'dan şikayet edenler İstanbul'dan kopabiliyor, ne de gelen göçler engellenebiliyor. Bu da İstanbul'un kozmopolit yapısını arttırıyor. Peki İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Her ilden fazlasıyla göç aldığını varsayarsak İstanbul'da en çok nereli var sorusu merak konusu. İşte o sorunun yanıtı.
28 Aralık 2018 Cuma, 10:10:20 Güncelleme: 10:40:29
15 milyonu aşkın nüfusuyla İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehri. 'Taşı toprağı altın diyerek' İstanbul'a yoğun iç göç yaşanıyor. Trafiğinden kalabalığından şikayet edilse de, terk etmek isteyen de terk edemiyor. Hal böyle olunca İstanbul nüfusunun daha daha artması ekleniyor. Peki İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?
İstanbul'da en çok hangi memleketli yaşıyor? İşte listelerdeki son rakamlar...
DİĞER GALERİLER