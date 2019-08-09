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İstanbul'da en çok nereli var? 2019 yılına ait sonuçlar şaşırtıcı! İşte il il İstanbul'un nüfusu...

İstanbul'da Türkiye'nin dört bir yanından insan yaşıyor ve nüfusu her geçen gün katlanarak artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle en çok nüfusa sahip il. Peki Medeniyetlerin beşiği İstanbul'da en çok hangi ilden insan yaşıyor? 2019 verilerine göre İstanbul'da en çok nereli var? İşte il il İstanbul'un nüfusu...

09.08.2019 13:12 - Son Güncelleme: 09.08.2019 13:12
İstanbul'da en çok nereli var? 2019 yılına ait sonuçlar şaşırtıcı! İşte il il İstanbul'un nüfusu...

25- AMASYA

Doğum yeri: Amasya

İstanbul'daki nüfus: 101.239

İstanbul'da en çok nereli var? 2019 yılına ait sonuçlar şaşırtıcı! İşte il il İstanbul'un nüfusu...

24- ADIYAMAN

Doğum yeri: Adıyaman

İstanbul'daki nüfus: 114.608

İstanbul'da en çok nereli var? 2019 yılına ait sonuçlar şaşırtıcı! İşte il il İstanbul'un nüfusu...

23- BİTLİS

Doğum yeri: Bitlis

İstanbul'daki nüfus: 115.108

İstanbul'da en çok nereli var? 2019 yılına ait sonuçlar şaşırtıcı! İşte il il İstanbul'un nüfusu...

22- AĞRI

Doğum yeri: Ağrı

İstanbul'daki nüfus: 116.349

İstanbul'da en çok nereli var? 2019 yılına ait sonuçlar şaşırtıcı! İşte il il İstanbul'un nüfusu...

21- ZONGULDAK

Doğum yeri: Zonguldak

İstanbul'daki nüfus: 116.566

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