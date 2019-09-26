GaleriYaşam

İstanbul'da acil toplanma alanları nerede? Deprem anında neler yapmalıyız? E-devlet toplama alanı sorgulama

İstabul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlar yaşattı. Depremden sonra İstanbul'da yaşayan vatandaşlar "Deprem sonrası evime en yakın Acil Toplanma Alanı nerede?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki İstanbul'da acil toplanma alanları nerede? Deprem anında neler yapmalıyız? Depreme nasıl hazırlanmalıyız? İşte E-devlet üzerinden acil toplama alanı sorgulama...

26.09.2019 19:04 - Son Güncelleme: 26.09.2019 19:20
İstanbul'da acil toplanma alanları nerede? Deprem anında neler yapmalıyız? E-devlet toplama alanı sorgulama

İstanbul Silivri'de saat 13.59 sıralarında kent genelinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.

İstanbul'da acil toplanma alanları nerede? Deprem anında neler yapmalıyız? E-devlet toplama alanı sorgulama

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında depremin 5.8 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

İstanbul'da acil toplanma alanları nerede? Deprem anında neler yapmalıyız? E-devlet toplama alanı sorgulama

Özellikle Avrupa yakasında büyük bir etki yaratan depremde vatandaşlar korku dolu anlar yaşattı.

İstanbul'da acil toplanma alanları nerede? Deprem anında neler yapmalıyız? E-devlet toplama alanı sorgulama

ACİL TOPLANMA ALANLARI
İstanbul'daki korkutan depremin ardından acil durumlarda toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar E-devlet'te bulunan "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" başlığından ikamet ettikleri yere en yakın toplanma alanını öğrenebilecek.

İstanbul'da acil toplanma alanları nerede? Deprem anında neler yapmalıyız? E-devlet toplama alanı sorgulama

ACİL TOPLANMA ALANINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı ABD'nin gizli silahı: HAARP | Depremler gizli silahın ürünü mü? (Ülkelerin birbirinden ilginç gizli silahları)
ABD'nin gizli silahı: HAARP | Depremler gizli silahın ürünü mü? (Ülkelerin birbirinden ilginç gizli silahları)