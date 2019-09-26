İstanbul'da acil toplanma alanları nerede? Deprem anında neler yapmalıyız? E-devlet toplama alanı sorgulama

İstabul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlar yaşattı. Depremden sonra İstanbul'da yaşayan vatandaşlar "Deprem sonrası evime en yakın Acil Toplanma Alanı nerede?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki İstanbul'da acil toplanma alanları nerede? Deprem anında neler yapmalıyız? Depreme nasıl hazırlanmalıyız? İşte E-devlet üzerinden acil toplama alanı sorgulama...

26.09.2019 19:04 - Son Güncelleme: 26.09.2019 19:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





