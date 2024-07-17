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İstanbul sıcaktan kavruldu termometreler fırladı! Nem rekoru... Sıcaklar ne zamana kadar sürecek?

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava İstanbul'u kavuruyor. Dün termometreler 41 dereceyi gösterirken gece nem uyutmadı. Benzer sıcaklık bugün de gün boyu etkisini gösterdi. Vatandaşlar bunaltıcı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanları tercih etti. Uzmanlar Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğunu açıkladı. Peki sıcak hava ne kadar sürecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 17:36 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 15:56
İstanbul sıcaktan kavruldu termometreler fırladı! Nem rekoru... Sıcaklar ne zamana kadar sürecek? 1

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası dün İstanbul'u kavurdu.

İstanbul sıcaktan kavruldu termometreler fırladı! Nem rekoru... Sıcaklar ne zamana kadar sürecek? 2

SICAKLIKLAR 41 DERECEYİ GÖRDÜ

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da, termometreler 41 dereceyi gösterdi.

İstanbul'da rekor nem!

İstanbul sıcaktan kavruldu termometreler fırladı! Nem rekoru... Sıcaklar ne zamana kadar sürecek? 3

Dışarıda olan bazı vatandaşlar park ve gölgelik alanları tercih ederken, bazı vatandaşlar ise denize atlayarak serinledi.

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