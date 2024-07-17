İstanbul sıcaktan kavruldu termometreler fırladı! Nem rekoru... Sıcaklar ne zamana kadar sürecek?

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava İstanbul'u kavuruyor. Dün termometreler 41 dereceyi gösterirken gece nem uyutmadı. Benzer sıcaklık bugün de gün boyu etkisini gösterdi. Vatandaşlar bunaltıcı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanları tercih etti. Uzmanlar Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğunu açıkladı. Peki sıcak hava ne kadar sürecek? İşte detaylar...