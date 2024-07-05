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İstanbul, Kocaeli, Bursa... Uyarı geldi: Gürültülü vuracak! | HAVA DURUMU

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava yerini yağışlara bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi büyükşehirlerin de olduğu 14 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahmini...

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 09:35 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 09:35
İstanbul, Kocaeli, Bursa... Uyarı geldi: Gürültülü vuracak! | HAVA DURUMU 1

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava yerini yağışlara bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi büyükşehirlerin de olduğu 14 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

İstanbul, Kocaeli, Bursa... Uyarı geldi: Gürültülü vuracak! | HAVA DURUMU 2

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale haric), Ege (İzmir ve Aydın haric), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Osmaniye, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul, Kocaeli, Bursa... Uyarı geldi: Gürültülü vuracak! | HAVA DURUMU 3

Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevreleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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