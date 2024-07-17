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İstanbul kavruldu termometreler fırladı!

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava İstanbul'u kavurdu. Termometreler 41 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar bunaltıcı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanları tercih etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 17:36 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 17:36
İstanbul kavruldu termometreler fırladı! 1

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası İstanbul'u bugün kavurdu.

İstanbul kavruldu termometreler fırladı! 2

SICAKLIKLAR 41 DERECEYİ GÖRDÜ

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da, termometreler 41 dereceyi gösterdi.

İstanbul kavruldu termometreler fırladı! 3

Dışarıda olan bazı vatandaşlar park ve gölgelik alanları tercih ederken, bazı vatandaşlar ise denize atlayarak serinledi.

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