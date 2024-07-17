İstanbul kavruldu termometreler fırladı!

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava İstanbul'u kavurdu. Termometreler 41 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar bunaltıcı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanları tercih etti.
Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası İstanbul'u bugün kavurdu.
SICAKLIKLAR 41 DERECEYİ GÖRDÜ
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da, termometreler 41 dereceyi gösterdi.
Dışarıda olan bazı vatandaşlar park ve gölgelik alanları tercih ederken, bazı vatandaşlar ise denize atlayarak serinledi.