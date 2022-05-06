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İstanbul Gülhane Parkı 10 katı ziyaretçi ağırladı! Laleler talan edildi

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda Gülhane Parkı normalinin 10 katı ziyaretçi ağırladı. Ancak geride talan edilmiş bir Gülhane Parkı kaldı. Gülhane Parkı'nda 1 buçuk milyonu aşkın lale ile fotoğraf çektirmek isteyenler lalelere zarar verdi. Oluşan görüntü ise tepki çekti.

DHA
06.05.2022 09:56 - Son Güncelleme: 06.05.2022 09:56
İstanbul Gülhane Parkı 10 katı ziyaretçi ağırladı! Laleler talan edildi

Günlük ziyaretçi kapasitesi 15 bin 600 olan Gülhane Parkı, Ramazan Bayramı boyunca kapasitesinin 10 katı kadar ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

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İstanbul Gülhane Parkı 10 katı ziyaretçi ağırladı! Laleler talan edildi

Bu yoğun ilgi, Gülhane Parkı'na ekilen 1 milyon 575 bin lalenin büyük bir kısmının zarar görmesine neden oldu. Lalelerle birlikte fotoğraf çektirmek isteyenler, onları ezerek poz verdi. Lalelerin ezilmiş, koparılmış görüntüleri de vatandaşın tepkisine neden oldu.

İstanbul Gülhane Parkı 10 katı ziyaretçi ağırladı! Laleler talan edildi

4 yıldır Gülhane Parkı'nda çalışan Peyzaj Mimarı Ayşe Hocaoğlu da, "Bayramda büyük bir yoğunluk vardı. Önceki senelerden daha fazla bir yoğunluk vardı. Bu yoğunluk biraz kontrolden çıktı.

İstanbul Gülhane Parkı 10 katı ziyaretçi ağırladı! Laleler talan edildi

Fotoğraf çekmek ya da alıp götürmek için bir şekilde zarar verdiler. Şu an bu ezilen laleleri kaldırıyoruz, başka yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.

İstanbul Gülhane Parkı 10 katı ziyaretçi ağırladı! Laleler talan edildi

YOĞUNLUK KONTROLDEN ÇIKTI
Peyzaj Mimarı Ayşe Hocaoğlu , "Gülhane Parkı içerisine yaklaşık 1 milyon 575 bin soğanlı bitki dikildi. Laleler çıktıktan sonra insanları engellememek için rahatça görebilsinler ve fotoğraf çekilebilsinler diye biz koyduğumuz koruyucu önlemleri kaldırıyoruz.

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