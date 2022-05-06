İstanbul Gülhane Parkı 10 katı ziyaretçi ağırladı! Laleler talan edildi
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda Gülhane Parkı normalinin 10 katı ziyaretçi ağırladı. Ancak geride talan edilmiş bir Gülhane Parkı kaldı. Gülhane Parkı'nda 1 buçuk milyonu aşkın lale ile fotoğraf çektirmek isteyenler lalelere zarar verdi. Oluşan görüntü ise tepki çekti.
06.05.2022 09:56 - Son Güncelleme: 06.05.2022 09:56
Günlük ziyaretçi kapasitesi 15 bin 600 olan Gülhane Parkı, Ramazan Bayramı boyunca kapasitesinin 10 katı kadar ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
Bu yoğun ilgi, Gülhane Parkı'na ekilen 1 milyon 575 bin lalenin büyük bir kısmının zarar görmesine neden oldu. Lalelerle birlikte fotoğraf çektirmek isteyenler, onları ezerek poz verdi. Lalelerin ezilmiş, koparılmış görüntüleri de vatandaşın tepkisine neden oldu.
4 yıldır Gülhane Parkı'nda çalışan Peyzaj Mimarı Ayşe Hocaoğlu da, "Bayramda büyük bir yoğunluk vardı. Önceki senelerden daha fazla bir yoğunluk vardı. Bu yoğunluk biraz kontrolden çıktı.