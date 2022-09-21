İstanbul Fatih'te polis memurlarını yaralayan şüpheli Güven Güler'in cinayet anında yanındaki tanık: 'Oğlum yok' deyince öldürdü
İstanbul Başakşehir, Küçükçekmece ve Fatih'te 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan şüpheli Güven Güler'in Cinayet Büro Amirliğinde susma hakkını kullandığı öğrenildi. Şüphelinin işlediği iki cinayette yanında olan ve gözaltına alınan arkadaşı A.Ü. olayları itiraf etti. A.Ü.' nün anlattığına göre Güven Güler ile yolda karşılaştıklarını ve Küçükçekmece'ye bir adrese gittiklerini anlattı. A.Ü.; "Kapıyı yaşlı bir adam açtı. Oğlunun nerde olduğunu sordu, ne yapacaksınız deyince o adamı öldürdü" sonra amcasının evine gitti. Orada da yengesi ve kuzenlerine ateş etti dediği öne sürüldü.
Başakşehir ve Küçükçekmece'de işlediği seri cinayet ve yaralama olaylarının ardından iki polisi yaralayan ve saklandığı viyadük altında yakalanan Güven Güler, Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan sorgusunun ardında resmi ifade vermeyi reddederek "Susma" hakkını kullandı.
Güven Güler'in yaptıkları dehşete düşürmeye devam ediyor. Son olarak katil zanlısıyla ilgili şoke eden bir gerçek daha çıkması üzerine soruşturma bir gün daha uzatıldı. Katil zanlısı Güven Güler ile birlikte 2 kişi hakkında bir gün daha gözaltı kararı alındı.
Her biri dehşete düşüren olayların ardından ekiplerin peşine düştüğü Güler, Başakşehir'deki bir viyadük altında yakalanmıştı. Yakalandığı yerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Güler, viyadüğün altında bulunan bir kanalın içinde saklandığı belirlendi. Kanalın içine giren Cinayet ekipleri zanlıyı yakalayıp dışarı çıkarttılar. Yakalanan katilin ilk sözleri 'Ben yapmadım' oldu.
"EVDE YOK DEDİ ÖLDÜRDÜ"
Güven Güler'den sonra gözaltına alınan arkadaşı 17 yaşındaki A.Ü. ise poliste verdiği ifadesinde şüphelinin işlediği iki cinayette ve polisler dahil yaralama olaylarında yanında olduğunu itiraf etti.