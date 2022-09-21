İstanbul Fatih’te polis memurlarını yaralayan şüpheli Güven Güler’in cinayet anında yanındaki tanık: ’Oğlum yok’ deyince öldürdü

Güven Güler'in yaptıkları dehşete düşürmeye devam ediyor. Son olarak katil zanlısıyla ilgili şoke eden bir gerçek daha çıkması üzerine soruşturma bir gün daha uzatıldı. Katil zanlısı Güven Güler ile birlikte 2 kişi hakkında bir gün daha gözaltı kararı alındı.