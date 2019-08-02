İstanbul Boğazı'nın uzunluğu kaç kilometredir? İşte ilginç bilgiler
İstanbul Boğazı'nın uzunluğu kaç kilometredir, saat yönünde dönen tek gezegen hangisidir, tarihin en büyük deniz faciası hangisidir, yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur, oksijen ne renktir, savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir, global internet kesilebilir mi, Evren ne renktir, Nükleer savaştan sağ çıkması en muhtemel şey nedir? İşte pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler...
02.08.2019 16:55
- Son Güncelleme: 02.08.2019 16:55
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