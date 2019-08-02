İstanbul Boğazı'nın uzunluğu kaç kilometredir? İşte ilginç bilgiler

EN ÇOK İNSAN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN HAYVAN HANGİSİDİR?

Bu sorunun cevabı açık ara sivrisinek...Şu ana kadar ölmüş olan insanların yarısı dişi sivrisinekler tarafından öldürüldü. Günümüzde bile her 12 saniyede bir kişi sivrisineklerden kaynaklanan sebeplerle hayatını kaybediyor.