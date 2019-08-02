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İstanbul Boğazı'nın uzunluğu kaç kilometredir? İşte ilginç bilgiler

İstanbul Boğazı'nın uzunluğu kaç kilometredir, saat yönünde dönen tek gezegen hangisidir, tarihin en büyük deniz faciası hangisidir, yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur, oksijen ne renktir, savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir, global internet kesilebilir mi, Evren ne renktir, Nükleer savaştan sağ çıkması en muhtemel şey nedir? İşte pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler...

02.08.2019 16:55 - Son Güncelleme: 02.08.2019 16:55
İstanbul Boğazı'nın uzunluğu kaç kilometredir? İşte ilginç bilgiler

İSTANBUL BOĞAZI'NIN UZUNLUĞU KAÇ KİLOMETREDİR?

İstanbul Boğazı, Karadeniz ile Marmara Denizi'ni bağlayan 29.9 km uzunluğunda bir su yoludur.

İstanbul Boğazı'nın uzunluğu kaç kilometredir? İşte ilginç bilgiler

TARİHİN EN BÜYÜK DENİZ FACİASI HANGİSİDİR?

Alman seyahat gemisi Wilhelm Gustloff, 30 Ocak 1945 günü bir SSCB denizaltısı tarafından batırıldı ve 9 bin 343 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Boğazı'nın uzunluğu kaç kilometredir? İşte ilginç bilgiler

GERİ GERİ YÜRÜYEMEYEN HAYVAN HANGİSİDİR?

Kanguruların bacakları kuyruk sokumundan kalça kemiklerine sabit olduğu için geri geri yürüyemez ve zıplayamazlar.

İstanbul Boğazı'nın uzunluğu kaç kilometredir? İşte ilginç bilgiler

ASTRONOTLAR NEDEN HEP BEYAZ GİYER?

Astronotların giydiği giysilerin Güneş'ten gelen ve uzay yürüyüşleri sırasında korunma şansının olmadığı ışınımları büyük ölçüde yansıtabilir olması için beyaz renkli olmaları gerekiyor.

İstanbul Boğazı'nın uzunluğu kaç kilometredir? İşte ilginç bilgiler

EN ÇOK İNSAN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN HAYVAN HANGİSİDİR?

Bu sorunun cevabı açık ara sivrisinek...Şu ana kadar ölmüş olan insanların yarısı dişi sivrisinekler tarafından öldürüldü. Günümüzde bile her 12 saniyede bir kişi sivrisineklerden kaynaklanan sebeplerle hayatını kaybediyor.

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