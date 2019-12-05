İstanbul Boğazı'nda ölüme meydan okuyorlar! 280 metre yükseklikte bakın ne yapıyorlar?

ELEKTRİK KESİLMEDEN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Bu noktada devreye 'canlı bakım' çalışması devreye giriyor. Türkiye'nin dört bir yanında yerden yüzlerce metre yükseklikte, 400 bin volt elektrik yüklü kablolar üzerinde canlı bakım çalışması yapılıyor. Asıl adı Enerji İletim Hatlarında Helikopterle Enerji Altında Bakım çalışması, kısaca "canlı bakım" olarak adlandırılıyor. Özel eğitimli 15 kişilik ekip, çalışmalar için özel olarak donatılan helikoptere, 450 kilo ağırlığında bir sepet bağlıyor. Helikoptere, izole halatlarla bağlı sepette yine izole kıyafetler giyen bir ya da iki bakım teknisyeni biniyor. Ekip bakımı yapılacak olan ana dağıtım hattına gidiyor. Helikopter kendisine bağlı sepeti, 400 bin volt elektrik yüklü kabloya bırakıyor. Teknisyen yerin yüzlerce metre üzerindeki kablo üzerine çalışmalarını yapıyor.