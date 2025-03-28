İstanbul Boğazı’nda dehşete düşüren olay! 2 kişinin cansız bedeni bulundu

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin bota alarak kıyıya çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin Onur Ödem'e ait olduğu öğrenilirken, Ödem ve Şahin'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Polis her iki olayla ilgili inceleme başlattı.