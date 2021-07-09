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İstanbul Beşiktaş'ta çıplak turistler birbirine girdi! O anlar kamerada

İstanbul Beşiktaş'ta alkollü iki çıplak turist birbirine girdi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
09.07.2021 09:47 - Son Güncelleme: 09.07.2021 09:55
İstanbul Beşiktaş'ta çıplak turistler birbirine girdi! O anlar kamerada

Beşiktaş'ta iki turist sokak ortasında yarı çıplak halde yerde kavga etti. Çevredekilerin araya girmesi sona eren kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul Beşiktaş'ta çıplak turistler birbirine girdi! O anlar kamerada

Beşiktaş Balıkçılar Çarşısı'nda dün sabah saatlerinde yarı çıplak haldeki iki turist arasından bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

İstanbul Beşiktaş'ta çıplak turistler birbirine girdi! O anlar kamerada

Alkollü oldukları iddia edilen iki turist kaldırım üzerinde birbirleriyle yerde kavga etti.

İstanbul Beşiktaş'ta çıplak turistler birbirine girdi! O anlar kamerada

Turistlerden birisinin 'polis' diye bağırdığı duyuldu.

İstanbul Beşiktaş'ta çıplak turistler birbirine girdi! O anlar kamerada

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta çıplak turistler birbirine girdi! O anlar kamerada

Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.