İstanbul Beşiktaş'ta çıplak turistler birbirine girdi! O anlar kamerada

İstanbul Beşiktaş'ta alkollü iki çıplak turist birbirine girdi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

09.07.2021 09:47 - Son Güncelleme: 09.07.2021 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





